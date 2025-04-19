После атаки РФ по Харькову в больницах находится 18 человек, около 120 пострадали
Фото: Telegram Олега Синегубова

После ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля в больницах находятся 18 человек, около 120 пострадали. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

Из-за атаки погиб один человек.

Большинство пострадавших получили медицинскую помощь на месте или амбулаторно. 17 человек были доставлены в больницы "скорыми", среди них трое детей, также трое людей были в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки еще пять человек обратились за помощью к врачам, в том числе двое детей.

Фото: Telegram Олега Синегубова
Фото: Telegram Олега Синегубова
Фото: Telegram Олега Синєгубова
Фото: Telegram Олега Синегубова

В больницах города находятся 18 человек. Пятилетний мальчик, 15-летняя девушка и 12-летний парень – в состоянии средней тяжести, один девятилетний ребенок в удовлетворительном состоянии и в скором времени будет выписан.

Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, также два человека пожилого возраста находятся в состоянии средней тяжести. Еще десять пострадавших – в удовлетворительном состоянии.

Кроме того из-за обстрела повреждено полсотни многоквартирных домов и более 30 автомобилей. Специалисты устранили последствия российской атаки.

  • Утром 18 апреля Россия ударила тремя "шахедами" по Сумам, четырьмя баллистическими ракетами по Харькову и крылатыми ракетами по Днепру.
  • Президент Зеленский сообщил, что, по предварительным данным, во время удара по Харькову оккупанты применили крылатые ракеты "Искандер" – одна из них разорвалась в воздухе прямо над спальным районом, а другая попала по территории предприятия рядом с жилой застройкой.
  • Вечером МВД сообщило о завершении аварийно-спасательных работ в Харькове. На тот момент было известно о 114 пострадавших.
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