После атаки РФ по Харькову в больницах находится 18 человек, около 120 пострадали

Фото: Telegram Олега Синегубова

После ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля в больницах находятся 18 человек, около 120 пострадали. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

Из-за атаки погиб один человек.

Большинство пострадавших получили медицинскую помощь на месте или амбулаторно. 17 человек были доставлены в больницы "скорыми", среди них трое детей, также трое людей были в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки еще пять человек обратились за помощью к врачам, в том числе двое детей.

Фото: Telegram Олега Синегубова

Фото: Telegram Олега Синегубова

В больницах города находятся 18 человек. Пятилетний мальчик, 15-летняя девушка и 12-летний парень – в состоянии средней тяжести, один девятилетний ребенок в удовлетворительном состоянии и в скором времени будет выписан.

Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, также два человека пожилого возраста находятся в состоянии средней тяжести. Еще десять пострадавших – в удовлетворительном состоянии.

Кроме того из-за обстрела повреждено полсотни многоквартирных домов и более 30 автомобилей. Специалисты устранили последствия российской атаки.