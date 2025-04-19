После атаки РФ по Харькову в больницах находится 18 человек, около 120 пострадали
После ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля в больницах находятся 18 человек, около 120 пострадали. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.
Из-за атаки погиб один человек.
Большинство пострадавших получили медицинскую помощь на месте или амбулаторно. 17 человек были доставлены в больницы "скорыми", среди них трое детей, также трое людей были в тяжелом состоянии.
За прошедшие сутки еще пять человек обратились за помощью к врачам, в том числе двое детей.
В больницах города находятся 18 человек. Пятилетний мальчик, 15-летняя девушка и 12-летний парень – в состоянии средней тяжести, один девятилетний ребенок в удовлетворительном состоянии и в скором времени будет выписан.
Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, также два человека пожилого возраста находятся в состоянии средней тяжести. Еще десять пострадавших – в удовлетворительном состоянии.
Кроме того из-за обстрела повреждено полсотни многоквартирных домов и более 30 автомобилей. Специалисты устранили последствия российской атаки.
- Утром 18 апреля Россия ударила тремя "шахедами" по Сумам, четырьмя баллистическими ракетами по Харькову и крылатыми ракетами по Днепру.
- Президент Зеленский сообщил, что, по предварительным данным, во время удара по Харькову оккупанты применили крылатые ракеты "Искандер" – одна из них разорвалась в воздухе прямо над спальным районом, а другая попала по территории предприятия рядом с жилой застройкой.
- Вечером МВД сообщило о завершении аварийно-спасательных работ в Харькове. На тот момент было известно о 114 пострадавших.