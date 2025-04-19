Після атаки РФ по Харкову у лікарнях перебувають 18 людей, майже 120 осіб постраждали

Фото: Telegram Олега Синєгубова

Після ракетного удару РФ по Харкову 18 квітня у лікарнях перебувають 18 людей, майже 120 осіб постраждали. Про це повідомив голова обладміністрації Олег Синєгубов.

Через атаку загинула одна людина.

Більшість постраждалих отримали медичну допомогу одразу на місці або амбулаторно. 17 осіб були доставлені до лікарень швидкими, серед них — троє дітей, також троє осіб були у важкому стані.

Впродовж минулої доби ще п'ятеро людей звернулися за допомогою до лікарів, зокрема двоє дітей.

Фото: Telegram Олега Синєгубова

Фото: Telegram Олега Синєгубова

Наразі у лікарнях міста перебувають 18 осіб. П'ятирічний хлопчик, 15-річна дівчина та 12-річний хлопець – у стані середньої тяжкості, одна дев'ятирічна дитина — у задовільному стані й незабаром буде виписана.

Двоє дорослих перебувають у важкому стані, також двоє осіб похилого віку — у стані середньої тяжкості. Ще десять постраждалих – у задовільному стані.

Окрім цього, через обстріл пошкоджено пів сотні багатоквартирних будинків та понад 30 автівок. Фахівці усунули наслідки російської атаки.