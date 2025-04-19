Після атаки РФ по Харкову у лікарнях перебувають 18 людей, майже 120 осіб постраждали
Після ракетного удару РФ по Харкову 18 квітня у лікарнях перебувають 18 людей, майже 120 осіб постраждали. Про це повідомив голова обладміністрації Олег Синєгубов.
Через атаку загинула одна людина.
Більшість постраждалих отримали медичну допомогу одразу на місці або амбулаторно. 17 осіб були доставлені до лікарень швидкими, серед них — троє дітей, також троє осіб були у важкому стані.
Впродовж минулої доби ще п'ятеро людей звернулися за допомогою до лікарів, зокрема двоє дітей.
Наразі у лікарнях міста перебувають 18 осіб. П'ятирічний хлопчик, 15-річна дівчина та 12-річний хлопець – у стані середньої тяжкості, одна дев'ятирічна дитина — у задовільному стані й незабаром буде виписана.
Двоє дорослих перебувають у важкому стані, також двоє осіб похилого віку — у стані середньої тяжкості. Ще десять постраждалих – у задовільному стані.
Окрім цього, через обстріл пошкоджено пів сотні багатоквартирних будинків та понад 30 автівок. Фахівці усунули наслідки російської атаки.
- Уранці 18 квітня Росія вдарила трьома "шахедами" по Сумах, чотирма балістичними ракетами по Харкову та крилатими ракетами по Дніпру.
- Президент Зеленський повідомив: за попередніми даними, під час удару по Харкову окупанти застосували крилаті ракети "Іскандер" – одна з них розірвалась у повітрі просто над спальним районом, а інша влучила по території підприємства поряд із житловою забудовою.
- Ввечері МВС повідомило про завершення аварійно-рятувальних робіт у Харкові. На той момент було відомо про 114 постраждалих.