После деоккупации Купянска россияне сбрасывали авиабомбы на жилые массивы
22.09.2022, 16:35
Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
После деоккупации Харьковской области российские оккупанты сбрасывали на жилые дома Купянска парашютированные бетонобойные авиабомбы ФАБ-500. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
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22 сентября прокуроры Купянской окружной прокуратуры совместно с полицейскими во время осмотра города обнаружили парашютированные бетонобойные авиабомбы ФАБ-500. Вес боевого заряда одной бомбы достигает полутоны, длина – более 2 метров.
Среди всех мест, где упали ФАБ-500, жилые массивы. Оккупанты сбрасывали бомбы прямо на дома.
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