После деоккупации Купянска россияне сбрасывали авиабомбы на жилые массивы

После деоккупации Харьковской области российские оккупанты сбрасывали на жилые дома Купянска парашютированные бетонобойные авиабомбы ФАБ-500. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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22 сентября прокуроры Купянской окружной прокуратуры совместно с полицейскими во время осмотра города обнаружили парашютированные бетонобойные авиабомбы ФАБ-500. Вес боевого заряда одной бомбы достигает полутоны, длина – более 2 метров.

Среди всех мест, где упали ФАБ-500, жилые массивы. Оккупанты сбрасывали бомбы прямо на дома.

10 сентября в СБУ заявили об увольнении Купянска.

11 сентября Генштаб подтвердил, что ВСУ зашли в Купянск, и сообщил, что продолжается освобождение окрестностей .

16 сентября Госпогранслужба сообщила, что в Купянске российские оккупанты в течение недели удерживали в подвале пятерых подростков.

После освобождения Купянска россияне продолжают обстреливать город из артиллерии, а также применяют авиацию: смотрите видео .

Вадим Ребрина

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