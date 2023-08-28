После Джидды. В Киеве на этой неделе будет встреча послов по украинской формуле мира – ОП

На этой неделе в Киеве состоится встреча послов, на которой будет обсуждаться реализация украинской формулы мира. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква в интервью Интерфакс-Украина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, на следующей встрече послов, которая состоится на этой неделе в Киеве, будет еще больше участников, чем в Джидде, – более 70-ти.

"Мы уверенно идем к тому, чтобы все-таки в этом году, осенью, провести саммит формулы мира. Мир в Украине может быть только на основе формулы мира Украины, потому что война продолжается в Украине", – подчеркнул Жовква.

5-6 августа 2023 года в Джидде, Саудовская Аравия, состоялся саммит, на котором представители примерно 40 стран мира работали над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что встреча в Джидде стала для Украины "прорывом".

В Евросоюзе положительно отнеслись к участию Китая в саммите Саудовской Аравии.

Читайте также: Разбор | Закулисье Джидды. Как Банковая хочет реализовать формулу Зеленского и что (пока) мешает

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.