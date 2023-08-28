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Після Джидди. У Києві цього тижня буде зустріч послів за українською формулою світу – ОП

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28.08.2023, 22:13
Після Джидди. У Києві цього тижня буде зустріч послів за українською формулою світу – ОП - Фото
Ігор Жовква (фото: Офіс президента)

Цього тижня у Києві відбудеться зустріч послів, на якій обговорюватиметься реалізація української формули миру. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, на наступній зустрічі послів, яка відбудеться цього тижня у Києві, буде ще більше учасників, ніж у Джидді, – понад 70.

"Ми впевнено йдемо до того, що все-таки цьогоріч, восени, провести Саміт формули миру. Мир в Україні може бути лише на основі формули миру України, бо війна триває в Україні", – наголосив Жовква.

  • 5-6 серпня 2023 року в Джидді, Саудівська Аравія, відбувся саміт, на якому представники приблизно 40 країн світу працювали над розробкою ключових принципів того, як покінчити з російським вторгненням в Україну.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що зустріч у Джидді стала для України "проривом".
  • У Євросоюзі позитивно поставилися до участі Китаю у саміті Саудівської Аравії.

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Наталія Медведєва
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війнасамітІгор Жовкваформула миру
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