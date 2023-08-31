После госпереворота Габон возглавил экс-глава президентской гвардии: его носили на руках

В Габоне армейские офицеры, захватившие власть в результате госпереворота, назвали генерала Бриса Олигуи Нгему переходным лидером государства. Это бывший руководитель президентской гвардии, сообщает BBC.

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Ранее войска "триумфально" провели его по улицам столицы Габона Либревиля, отмечает издание.

Между тем отстраненный президент Али Бонго появился на видео у себя дома, он призвал своих "друзей во всем мире" сделать"шум" от его имени.

Свержение Бонго положило конец 55-летнему удержанию власти его семьей.

Армейские офицеры объявили о захвате власти 29 августа по телевидению, они заявили, что отменили выборы, по которым победил Бонго.

Оппозиция назвала эти выборы сфальсифицированными, отмечает BBC.

Военные также заявили, что арестовали одного из сыновей Бонго за госизмену.

"За несколько часов генералы встретились, чтобы обсудить, кто возглавит переход [власти. – Ред.], и единогласным голосованием согласились назначить генерала Нгему, бывшего руководителя президентской гвардии", – пишет издание.

Толпы в столице и других городах праздновали объявление армии.

Генерал Нгема отсутствовал во время первых трех заявлений военных о перевороте.

Однако вскоре он был назначен временным лидером, мировые СМИ показали, как его носят на руках по улицам, это попало на видео.

Ранее Нгема был адъютантом отца отстраненного президента, Омара Бонго, правившего почти 42 года до своей смерти в 2009 году.

При Али Бонго он сначала работал военным атташе в посольствах Габона в Марокко и Сенегале, в 2018 году он был назначен начальником разведки элитной республиканской гвардии.

Это армейское подразделение является самым мощным в Габоне, на этом посту Нгема заменил сводного брата президента, отмечает BBC.

Переворот в Габоне был осужден ООН, Великобританией, Африканским союзом и Францией, которая имела "тесные связи" с семьей Бонго, отмечает BBC.

Госдеп США призвал армию Габона "сохранить невоенное управление" и призвал "ответственных освободить и обеспечить безопасность членов правительства".

По информации BBC, в Габоне давно растет недовольство в отношении семьи Бонго, и существует общественное недовольство по более широким вопросам, например стоимость жизни.

На фоне президентских и парламентских выборов, состоявшихся в Габоне 29 августа, военные страны объявили по телевидению о роспуске всех институтов власти и аннулировании результатов выборов.

Ранее Государственный избирательный центр Габона объявил, что действующий президент страны Али бен Бонго Ондимба переизбран на третий срок по итогам выборов. Он набрал на выборах 64,27 процента голосов. В Конституции Габона не предусмотрено ограничение количества президентских сроков.

Вечером 26 июля 2023 года военные Нигера объявили по телевидению, что якобы свергли демократически избранного президента Мохаммеда Базума "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране и плохого управления". Переворот возглавил Абдурахман Чиани, командовавший президентской гвардией с 2015 года.

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