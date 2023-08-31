Після держперевороту Габон очолив ексглава президентської гвардії: його носили на руках

У Габоні армійські офіцери, що захопили владу в результаті держперевороту, назвали генерала Бріса Олігуї Нгему перехідним лідером держави. Це колишній керівник президентської гвардії, повідомляє BBC.

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Раніше війська "тріумфально" провели його вулицями столиці Габону Лібревіля, зазначає видання.

Тим часом усунутий президент Алі Бонго з'явився на відео у себе вдома, він закликав своїх "друзів у всьому світі" зробити "шум" від його імені.

Повалення Бонго поклало край 55-річному утриманню влади його родиною.

Армійські офіцери оголосили про захоплення влади 29 серпня на телебаченні, вони заявили, що скасували вибори, за якими переміг Бонго.

Опозиція назвала ці вибори сфальсифікованими, зазначає BBC.

Військові також заявили, що заарештували одного із синів Бонго за держзраду.

"За кілька годин генерали зустрілися, щоб обговорити, хто очолить перехід [влади. – Ред.], і одноголосним голосуванням погодилися призначити генерала Нгему, колишнього керівника президентської гвардії", – пише видання.

Натовпи у столиці та інших містах святкували оголошення армії.

Генерал Нгема був відсутній під час перших трьох заяв військових про переворот.

Проте невдовзі його призначили тимчасовим лідером, світові ЗМІ показали, як його носять на руках вулицями, це потрапило на відео.

Раніше Нгема був ад'ютантом батька усунутого президента, Омара Бонго, який правив майже 42 роки до своєї смерті в 2009 році.

За Алі Бонго він спочатку працював військовим аташе в посольствах Габону в Марокко та Сенегалі, у 2018 році його призначили начальником розвідки елітної республіканської гвардії.

Цей армійський підрозділ є найпотужнішим у Габоні, на цій посаді Нгема замінив зведеного брата президента, зауважує BBC.

Переворот у Габоні засудили ООН, Велика Британія, Африканський союз та Франція, яка мала "тісні зв'язки" з родиною Бонго, зазначає BBC.

Держдеп США закликав армію Габону "зберегти цивільне правління" і закликав "відповідальних звільнити та забезпечити безпеку членів уряду".

За інформацією BBC, у Габоні давно зростає невдоволення щодо родини Бонго, і існує суспільне невдоволення щодо ширших питань, як-от вартість життя.

На тлі президентських та парламентських виборів, що відбулися у Габоні 29 серпня, військові країни оголосили на телебаченні про розпуск всіх інститутів влади та анулювання результатів виборів.

Раніше Державний виборчий центр Габону оголосив, що чинного президента країни Алі бен Бонго Ондімбу переобрано на третій термін за підсумками виборів. Він набрав на виборах 64,27% голосів. У Конституції Габону не передбачено обмеження кількості президентських термінів.

Ввечері 26 липня 2023 року військові Нігеру оголосили на телебаченні, що начебто скинули демократично обраного президента Мохамеда Базума "через погіршення ситуації з безпекою в країні та погане управління". Переворот очолив Абдурахман Чіані, який командував президентською гвардією з 2015 року.

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