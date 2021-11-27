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После пресс-марафона. Экс-глава Офиса президента обвинил Зеленского во лжи

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2021, 22:16
После пресс-марафона. Экс-глава Офиса президента обвинил Зеленского во лжи - Фото
Андрей Богдан (Фото: Владимир Гонтарь/ЕРА)

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан обвинил во лжи президента Владимира Зеленского. Об этом он написал в Facebook.

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Богдан назвал три утверждения Зеленского во время пресс-марафона, которые, по словам экс-главы ОП, являются неправдой.

"Вы соврали, что я приводил к Вам Юрия Бутусова (его привел к Вам покойный Сергей Нижний);

- Вы соврали что Рябошапка Руслан был адвокатом Коломойского (Руслан вообще никогда не был адвокатом, в этом случае адвокатом был я);

- Вы соврали что генерал Бурба отвечал за транспорт Майдана (поверьте, я проверил, и он не отвечал ни за транспорт Майдана ни за транспорт против Майдана)", – написал Богдан и добавил: "Кроме этого Вы соврали еще 100 500 раз".

После пресс-марафона. Экс-глава Офиса президента обвинил Зеленского во лжи
Наталия Медведева
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андрей богдан Владимир Зеленский
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