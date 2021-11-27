После пресс-марафона. Экс-глава Офиса президента обвинил Зеленского во лжи

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан обвинил во лжи президента Владимира Зеленского. Об этом он написал в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Богдан назвал три утверждения Зеленского во время пресс-марафона, которые, по словам экс-главы ОП, являются неправдой.

"Вы соврали, что я приводил к Вам Юрия Бутусова (его привел к Вам покойный Сергей Нижний);

- Вы соврали что Рябошапка Руслан был адвокатом Коломойского (Руслан вообще никогда не был адвокатом, в этом случае адвокатом был я);

- Вы соврали что генерал Бурба отвечал за транспорт Майдана (поверьте, я проверил, и он не отвечал ни за транспорт Майдана ни за транспорт против Майдана)", – написал Богдан и добавил: "Кроме этого Вы соврали еще 100 500 раз".

26 ноября в Киеве Зеленский дал пресс-конференцию тридцати журналистам, которая растянулась на 5,5 часов. LIGA.net вела хронику этого события.

вела хронику этого события. После пресс-марафона Зеленского, журналист Юрий Бутусов и генерал Василий Бурба заявили, что подадут на него в суд.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.