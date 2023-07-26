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После провокаций России в Сирии США отправляют на Ближний Восток стелс F-35 – видео

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 19:52
После провокаций России в Сирии США отправляют на Ближний Восток стелс F-35 – видео - Фото
Скриншот видео

Соединенные Штаты отправляют на Ближний Восток истребители-невидимки F-35 после провокаций России и Ирана. Об этом сообщил корреспондент Fox News Лукас Томлинсон и опубликовал видео.

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"США направляют истребители-невидимки F-35 на Ближний Восток после "тревожных" провокаций со стороны Ирана и через несколько дней после того, как российский истребитель повредил американский беспилотник Reaper над Сирией", – написал журналист.

Читайте также: Российский истребитель повредил американский дрон Reaper в небе над Сирией – видео

Наталья Медведева
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Сирияf-35
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