После провокаций России в Сирии США отправляют на Ближний Восток стелс F-35 – видео

Соединенные Штаты отправляют на Ближний Восток истребители-невидимки F-35 после провокаций России и Ирана. Об этом сообщил корреспондент Fox News Лукас Томлинсон и опубликовал видео.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

U.S. deploys F-35 stealth fighter jets to Middle East after ‘alarming’ provocations by Iran and days after Russian fighter jet damaged American Reaper drone over Syria pic.twitter.com/eCbNSRaphW — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) July 26, 2023

"США направляют истребители-невидимки F-35 на Ближний Восток после "тревожных" провокаций со стороны Ирана и через несколько дней после того, как российский истребитель повредил американский беспилотник Reaper над Сирией", – написал журналист.

14 марта 2023 года один из двух российских истребителей Су-27 повредил винт БПЛА MQ-9 над Черным морем: ВВС США "затопили" дрон в международных водах.

18 июля издание AP сообщило, что США рассматривают несколько вариантов противодействия растущей враждебной активности российской военной авиации в небе над Сирией.

Читайте также: Российский истребитель повредил американский дрон Reaper в небе над Сирией – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.