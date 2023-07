Після провокацій Росії у Сирії США відправляють на Близький Схід стелс F-35 – відео

Сполучені Штати відправляють на Близький Схід винищувачі-невидимки F-35 після провокацій Росії та Ірану. Про це повідомив кореспондент Fox News Лукас Томлінсон та опублікував відео.

U.S. deploys F-35 stealth fighter jets to Middle East after ‘alarming’ provocations by Iran and days after Russian fighter jet damaged American Reaper drone over Syria pic.twitter.com/eCbNSRaphW