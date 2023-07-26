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Після провокацій Росії у Сирії США відправляють на Близький Схід стелс F-35 – відео

Этот материал также доступен на русском
26.07.2023, 19:52
Після провокацій Росії у Сирії США відправляють на Близький Схід стелс F-35 – відео - Фото
Скриншот відео

Сполучені Штати відправляють на Близький Схід винищувачі-невидимки F-35 після провокацій Росії та Ірану. Про це повідомив кореспондент Fox News Лукас Томлінсон та опублікував відео.

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"США направляють винищувачі-невидимки F-35 на Близький Схід після "тривожних" провокацій з боку Ірану і за кілька днів після того, як російський винищувач пошкодив американський безпілотник Reaper над Сирією", – написав журналіст.

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Наталія Медведєва
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Сиріяf-35
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