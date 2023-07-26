Після провокацій Росії у Сирії США відправляють на Близький Схід стелс F-35 – відео

Сполучені Штати відправляють на Близький Схід винищувачі-невидимки F-35 після провокацій Росії та Ірану. Про це повідомив кореспондент Fox News Лукас Томлінсон та опублікував відео.

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U.S. deploys F-35 stealth fighter jets to Middle East after ‘alarming’ provocations by Iran and days after Russian fighter jet damaged American Reaper drone over Syria pic.twitter.com/eCbNSRaphW — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) July 26, 2023

"США направляють винищувачі-невидимки F-35 на Близький Схід після "тривожних" провокацій з боку Ірану і за кілька днів після того, як російський винищувач пошкодив американський безпілотник Reaper над Сирією", – написав журналіст.

14 березня 2023 року один із двох російських винищувачів Су-27 пошкодив гвинт БПЛА MQ-9 над Чорним морем: ВПС США "затопили" дрон у міжнародних водах.

18 липня видання AP повідомило, що США розглядають кілька варіантів протидії все більшій ворожій активності російської військової авіації в небі над Сирією.

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