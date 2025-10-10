После встречи Путина с Алиевым в Азербайджане отпустили из СИЗО пропагандиста РФ

Ильхам Алиев и Владимир Путин во время встречи в столице Таджикистана Душанбе 9 октября (Фото: администрация президента Азербайджана)

10 октября исполнительного директора пропагандистского агентства РФ "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых перевели из СИЗО на домашний арест после встречи российского диктатора Владимира Путина и азербайджанского президента Ильхама Алиева накануне. Об этом сообщают ресурсы РФ.

О переводе Картавых на домашний арест в Баку сообщил гендиректор государственного холдинга РФ "Россия сегодня", к которому принадлежит Sputnik, пропагандист Дмитрий Киселев.

Читайте также Путин извинился перед Алиевым: Азербайджан дожал Кремль

В то же время помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что окончательное решение об освобождении Картавых было принято накануне встречи диктатора РФ и президента Азербайджана 9 октября.

Тем временем в ответ на освобождение Картавых российская сторона освободила одного из задержанных в РФ граждан Азербайджана – бывшего директора московского Театра сатиры (1992-2021) Мамедали Агаева, сообщает азербайджанский ресурс Minval Politika.

Агаев был задержан российскими силовиками в конце августа. Прокуратура РФ утверждает, что он вместе с сообщниками якобы похитил 20 млн рублей (около 6 млн грн), используя поддельные счета о выполненных работах. Экс-руководителю театра грозило до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей (~300 000 грн).

Пока не известно, будут ли освобождены другие граждане Азербайджана, которые удерживаются в РФ, и россияне, арестованные азербайджанской стороной.