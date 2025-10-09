Путин признал, что авиакатастрофа AZAL произошла из-за ракет России, но обвинил Украину

Ильхам Алиев и Владимир Путин (Фото: администрация президента Азербайджана)

Российский диктатор Владимир Путин впервые признал, что причиной катастрофы самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) в декабре 2024 года стали ракеты российской противовоздушной обороны, но стал сетовать на якобы украинские дроны и неисправность вооружения РФ. Об этом он заявил в столице Таджикистана Душанбе на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает администрация последнего.

Сначала Путин заявил, что во время авиакатастрофы в небе якобы находился украинский БпЛА, и что Вооруженные силы оккупантов "вели" сразу три беспилотника, пересекшие границу РФ в ночь на 25 декабря 2024 года.

Второй причиной диктатор назвал якобы "технические сбои самой системы ПВО России".

"И две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет – если бы это произошло, он рухнул бы на месте, – а взорвались, может быть, это была самоликвидация, в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах. И поэтому поражение произошло, но главным образом не поражающими элементами боевыми, а скорее всего, обломками самих ракет", – утверждал Путин.

Он также пообещал Алиеву компенсации со стороны России и "правовую оценку действий всех должностных лиц".

В свою очередь президент Азербайджана благодарил диктатора за эту информацию, и что тот "лично держит эту ситуацию под контролем".