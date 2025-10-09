Путін уперше визнав, що авіакатастрофа літака AZAL сталася через ракети РФ, але звинуватив Україну
Російський диктатор Володимир Путін уперше визнав, що причиною катастрофи літака Азербайджанських авіаліній (AZAL) у грудні 2024-го стали ракети російської протиповітряної оборони, але став нарікати на нібито українські дрони й буцімто несправність озброєння РФ. Про це він заявив у столиці Таджикистану Душанбе на зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, передає адміністрація останнього.
Спершу Путін заявив, що під час авіакатастрофи у небі нібито знаходився український БпЛА, і що Збройні сили окупантів "вели" одразу три безпілотники, що перетнули кордон РФ у ніч на 25 грудня 2024 року.
Другою причиною диктатор назвав буцімто "технічні збої самої системи ППО Росії".
"І дві ракети, що були випущені, не влучили безпосередньо в літак (якби це сталося, він би впав на місці), а вибухнули, можливо, це була самоліквідація, за кілька метрів, десь приблизно за 10 метрів. І тому ураження відбулося, але головним чином не елементами ураження, бойовими, а швидше за все, уламками самих ракет", – стверджував Путін.
Він також пообіцяв Алієву компенсації з боку Росії та "правову оцінку дій усіх посадових осіб".
Своєю чергою президент Азербайджану дякував диктатору за цю інформацію, і що той "особисто тримає цю ситуацію під контролем".
- Літак AZAL розбився 25 грудня поблизу міста Актау у Казахстані після того, як він змінив маршрут через Каспійське море з півдня Росії. Судно мало виконати рейс зі столиці Азербайджану Баку до Грозного, центру контрольованої РФ Чечні. Відомо, що загинули 38 осіб. Після катастрофи Путін двічі зателефонував Алієву і перепросив за те, що "трагічний інцидент" стався в повітряному просторі Росії.
- У лютому 2025-го агенція Reuters з посиланням на джерело в уряді Азербайджану заявляла, що літак був збитий російською системою ППО "Панцирь-С".
- Окрім цієї катастрофи, нова зустріч Путіна й Алієва відбулась після погіршення відносин між Баку та Москвою через загибель представників азербайджанської діаспори унаслідок дій силовиків РФ у червні, а також після двох російських атак по нафтобазі держкомпанії Азербайджану SOCAR в Україні у серпні.
