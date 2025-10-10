Після зустрічі Путіна з Алієвим в Азербайджані відпустили пропагандиста РФ під домашній арешт

Ільхам Алієв та Володимир Путін під час зустрічі у столиці Таджикистану Душанбе 9 жовтня (Фото: адміністрація президента Азербайджану)

10 жовтня виконавчого директора пропагандистської агенції РФ "Sputnik Азербайджан" Ігоря Картавих перевели з СІЗО на домашній арешт після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та азербайджанського президента Ільхама Алієва напередодні. Про це повідомляють ресурси РФ.

Про переведення Картавих на домашній арешт у Баку повідомив гендиректор державного холдингу РФ "Россия сегодня", до якого належить Sputnik, пропагандист Дмитро Кисельов.

Читайте також Путін перепросив у Алієва: Азербайджан дотис Кремль

Водночас помічник Путіна з зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив, що остаточне рішення стосовно звільнення Картавих було ухвалено напередодні зустрічі диктатора РФ та президента Азербайджану 9 жовтня.

Тим часом у відповідь на звільнення Картавих російська сторона звільнила одного з затриманих у РФ громадян Азербайджану – колишнього директора московського Театру сатири (1992-2021) Мамедалі Агаєва, повідомляє азербайджанський ресурс Minval Politika.

Агаєв був затриманий російськими силовиками наприкінці серпня. Прокуратура РФ стверджує, що він разом зі спільниками нібито викрав 20 млн рублів (близько 6 млн грн), використовуючи підроблені рахунки про виконані роботи. Екскерівнику театру загрожувало до 10 років тюрми та штраф до 1 млн рублів (~300 000 грн).

Наразі не відомо, чи будуть звільнені інші громадяни Азербайджану, які утримуються у РФ, та росіяни, арештовані азербайджанською стороною.