Після зустрічі Путіна з Алієвим в Азербайджані відпустили пропагандиста РФ під домашній арешт
10 жовтня виконавчого директора пропагандистської агенції РФ "Sputnik Азербайджан" Ігоря Картавих перевели з СІЗО на домашній арешт після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та азербайджанського президента Ільхама Алієва напередодні. Про це повідомляють ресурси РФ.
Про переведення Картавих на домашній арешт у Баку повідомив гендиректор державного холдингу РФ "Россия сегодня", до якого належить Sputnik, пропагандист Дмитро Кисельов.
Водночас помічник Путіна з зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив, що остаточне рішення стосовно звільнення Картавих було ухвалено напередодні зустрічі диктатора РФ та президента Азербайджану 9 жовтня.
Тим часом у відповідь на звільнення Картавих російська сторона звільнила одного з затриманих у РФ громадян Азербайджану – колишнього директора московського Театру сатири (1992-2021) Мамедалі Агаєва, повідомляє азербайджанський ресурс Minval Politika.
Агаєв був затриманий російськими силовиками наприкінці серпня. Прокуратура РФ стверджує, що він разом зі спільниками нібито викрав 20 млн рублів (близько 6 млн грн), використовуючи підроблені рахунки про виконані роботи. Екскерівнику театру загрожувало до 10 років тюрми та штраф до 1 млн рублів (~300 000 грн).
Наразі не відомо, чи будуть звільнені інші громадяни Азербайджану, які утримуються у РФ, та росіяни, арештовані азербайджанською стороною.
- 9 жовтня Путін на зустрічі з Алієвим уперше визнав, що причиною катастрофи літака Азербайджанських авіаліній (AZAL) у грудні 2024-го стали ракети російської протиповітряної оборони, але став нарікати на нібито українські дрони й буцімто несправність озброєння РФ.
- Окрім цієї катастрофи, нова зустріч Путіна й Алієва відбулася після погіршення відносин між Баку та Москвою через загибель представників азербайджанської діаспори внаслідок дій силовиків РФ у червні, а також після двох російських атак по нафтобазі держкомпанії Азербайджану SOCAR в Україні у серпні.
