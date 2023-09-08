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После ситуации на Кубе в ГУР заявили, что все планы РФ по набору наемников провалены

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 15:49
После ситуации на Кубе в ГУР заявили, что все планы РФ по набору наемников провалены - Фото
Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Россия использует в войне против Украины наемников из разных стран, но это небольшое количество, и в целом Кремль провалил кампанию по набору наемников на территории других государств. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

"Что касается Кубы – это просто очень показательная ситуация. Действительно, Кремль пытается восполнять нехватку кадров любыми другими путями и методами. Да, отдельное направление – это рекрутинг наемников за границей. Преимущественно среди стран третьего мира, постсоветского лагеря", – сказал Юсов.

Тем не менее, по словам Юсова, все планы РФ по привлечению наемников провалены.

"Да, есть отдельные наемники из разных стран, но их количество абсолютно не отвечает отдельным задачам и потребностям оккупационного корпуса в Украине", – отметил Юсов.

Комментируя непосредственно ситуацию с Кубой, представитель ГУР подчеркнул, что власти этой страны сложно назвать антагонистами в отношении России, и исторически их объединяют тесные связи.

"То есть насколько нужно быть бездарными деятелями, чтобы заставить спровоцировать столь жесткую официальную реакцию. Насколько нужно было не уважать своих кубинских партнеров, чтобы вести себя как пьяный слон, а точнее медведь, в посудной лавке", – сказал Юсов.

Он также прогнозирует, что "продолжение следует", так как никто не хочет становиться соучастником российских военных преступлений.

  • 5 сентября МИД Кубы заявило об обнаружении сети нелегальных поставок наемников в Россию для участия в ее войне против Украины.
  • По данным InformNapalm, наемникам с Кубы платят $2000 в месяц.
  • 8 сентября в МВД Кубы сообщили, что начались аресты членов группировки, занимавшейся вербовкой наемников для войны РФ против Украины.
Оксана Житнюк
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