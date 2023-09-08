Після ситуації на Кубі в ГУР заявили, що всі плани РФ щодо набору найманців провалено

Росія використовує у війні проти України найманців з різних країн, але це невелика кількість, і загалом Кремль провалив кампанію з набору найманців на території інших держав. Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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"Стосовно Куби – це просто дуже показова ситуація. Справді, Кремль намагається поповнювати брак кадрів будь-якими іншими шляхами і методами. Так, окремий напрям – це рекрутинг найманців за кордоном. Переважно серед країн третього світу, пострадянського табору", – сказав Юсов.

Однак, за словами Юсова, всі плани РФ щодо залучення найманців провалено.

"Так, є окремі найманці з різних країн, але їхня кількість абсолютно не відповідає окремим задачам і потребам окупаційного корпусу в Україні", – зазначив Юсов.

Коментуючи безпосередньо ситуацію з Кубою, представник ГУР наголосив, що владу цієї країни важко назвати антагоністом до Росії, і історично їх поєднують тісні зв’язки.

"Тобто наскільки треба бути бездарними діячами, щоб змусити спровокувати настільки жорстку офіційну реакцію. Наскільки треба було не поважати своїх кубинських партнерів, щоб поводитись як п’яний слон, а точніше ведмідь, в посудній лавці", – сказав Юсов.

Він також прогнозує, що "далі буде", адже ніхто не хоче ставати співучасником російських воєнних злочинів.

5 вересня МЗС Куби заявило про виявлення мережі нелегального постачання найманців до Росії для участі в її війні проти України.

За даними InformNapalm, найманцям з Куби платять $2000 на місяць.

8 вересня в МВС Куби повідомили, що розпочалися арешти членів угруповання, яке займалося вербуванням найманців для війни РФ проти України.

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