После скандала с выездом Боголюбова за границу Джапарова подала в отставку из МИДа

Дипломатка не прокомментировала информацию УП: утверждается, что она является женой бизнес-партнера Коломойского

Эмине Джапарова (Фото: пресс-служба форума "Украина-30")

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Эмине Джапарова написала заявление на увольнение из Министерства иностранных дел. Ранее Украинская правда опубликовала расследование о выезде Геннадия Боголюбова из Украины: в тексте утверждается, что Джапарова – это его жена.

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Дипломатка приняла решение не оставаться в системе МИД и написала заявление на увольнение министру Дмитрию Кулебе – просит направить представление к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы тот отменил ее назначение.

Фото: Facebook Эмине Джапарова

Джапарова назвала события вокруг себя и своей семьи "манипулятивными и несправедливыми", поэтому решила направить усилия на обезопашивание себя и своих детей. По ее словам, младшему из детей сейчас три месяца.

Чиновница анонсировала, что "несмотря на должности и обстоятельства" продолжит свою борьбу "в других возможных формах".

Дипломатка заявила, что не нарушала закон и не использовала служебное положение для достижения частных интересов.

Ранее, 9 июля, УП опубликовала расследование насчет бизнес-партнера Игоря Коломойского Боголюбова: утверждается, что тот незаконно уехал на поезде из Украины по чужому паспорту.

В материале заявляют: на вокзал Боголюбов приехал вместе с женой на ее авто. Избранницей бизнесмена как раз называют Джапарову.

СМИ добавило скриншот из системы "Безпечне місто" за 23 июня 2024 года – утверждается, что на фото Боголюбов и Джапарова направляются на железнодорожный вокзал:

Скриншот: УП

9 июля Государственное бюро расследований сообщило Боголюбову о подозрении в использовании чужого паспорта для выезда за границу.

Бизнесмен заявил УП: теперь не знает, вернется ли в Украину после подозрения.

"Когда я уезжал, я уезжал на две недели, может, на три. У меня маленький ребенок, у меня куча дел. Я собирался возвращаться, а теперь я не знаю. Я сегодня в раздумьях", – заявил он.

Боголюбов отрицал суть подозрения и настаивал, что во время пересечения границы с Польшей предоставил украинским пограничникам собственный паспорт, а не чужой.

После пересечения границы с Польшей бизнесмен сначала уехал в Великобританию навестить мать, а затем – в Вену.

До назначения постоянным представителем в Вену в 2024 году Джапарова четыре года была первым заместителем главы МИД. Среди проектов, над которыми работала Джапарова, есть Крымская платформа – международная площадка для содействия деоккупации полуострова.

Украинский пограничник, проверявший купе Боголюбова, был задержан и арестован с альтернативой внесения залога в 25 млн грн.

Бизнес-партнер Боголюбова Коломойский с сентября 2023 находится в СИЗО. У него три подозрения, в частности, в организации заказного убийства.

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