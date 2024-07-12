Після скандалу з виїздом Боголюбова за кордон Джапарова подала у відставку з МЗС

Дипломатка не прокоментувала інформацію УП: стверджується, що вона є дружиною бізнес-партнера Коломойського

Еміне Джапарова (Фото: пресслужба форуму "Україна-30")

Постійна представниця України при міжнародних організаціях у Відні Еміне Джапарова написала заяву на звільнення з Міністерства закордонних справ. Раніше Українська правда опублікувала розслідування щодо виїзду бізнесмена Геннадія Боголюбова з України: у тексті стверджується, що Джапарова – це його дружина.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Дипломатка прийняла рішення не залишатися у системі МЗС та написала заяву на звільнення до міністра Дмитра Кулеби – просить направити подання до президента Володимира Зеленського, аби той скасував її призначення.

Фото: Facebook Еміне Джапарова

Джапарова назвала події навколо себе та своєї родини "маніпулятивними та несправедливими" – тому вирішила спрямувати зусилля на убезпечення себе та своїх дітей. За її словами, молодшій з дітей зараз три місяці.

Посадовиця анонсувала, що "не зважаючи на посади та обставини" продовжить свою боротьбу "в інших можливих формах".

Дипломатка заявила, що не порушувала закон та не використовувала службове становище для досягнення приватних інтересів.

Раніше, 9 липня, УП опублікувала розслідування стосовно бізнес-партнера Ігоря Коломойського Боголюбова: стверджується, що той незаконно виїхав поїздом з України за чужим паспортом.

У матеріалі заявляють: на вокзал Боголюбов приїхав разом із дружиною на її авто. Обраницею бізнесмена якраз називають Джапарову.

ЗМІ додало скриншот із системи "Безпечне місто" за 23 червня 2024 року – стверджується, що на світлині Боголюбов і Джапарова прямують на залізничний вокзал:

Скриншот: УП

9 липня Державне бюро розслідувань повідомило Боголюбову про підозру в використанні чужого паспорта для виїзду за кордон.

Бізнесмен заявив УП: тепер не знає, чи повернеться в Україну після підозри.

"Коли я виїжджав, я виїжджав на два тижні, може, на три. У мене маленька дитина, у мене купа справ. Я збирався повертатися, а тепер я не знаю. Я сьогодні в роздумах", – заявив він.

Боголюбов заперечив суть підозри та наполягав, що під час перетину кордону з Польщею надав українським прикордонникам власний паспорт, а не чужий.

Після перетину кордону з Польщею бізнесмен спочатку поїхав у Велику Британію провідати матір, а потім – до Відня.

До призначення постійним представником у Відень у 2024 році Джапарова чотири роки була першим заступником голови МЗС. Серед проєктів, над якими працювала Джапарова, є Кримська платформа – міжнародний майданчик для сприяння деокупації півострова.

Українського прикордонника, який перевіряв купе Боголюбова, затримали та заарештували з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.

Бізнес-партнер Боголюбова Коломойський із вересня 2023 року перебуває у СІЗО. Він має три підозри, зокрема в організації замовного вбивства.

Читайте також: Ексголову Верховного суду Князєва знайшли на контрольному посту поряд із Румунією – джерело