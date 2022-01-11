После встречи с россиянами делегат США прибыла в штаб-квартиру НАТО: координируют позиции

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман встретилась с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом накануне заседания НАТО-Россия, чтобы скоординировать позиции на предстоящих переговорах с россиянами в Брюсселе. Об этом она сообщила в Twitter.

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"Мы утвердили единый с НАТО подход к России, сочетающий сдерживание и диалог, и подчеркнули нашу непоколебимую поддержку Украины и что необходимо сделать России для деэскалации напряженности", – сообщила Шерман.

Она напомнила, что "США ведут переговоры с союзниками и партнерами, чтобы реагировать на кризис в сфере безопасности, вызванный Россией".

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Александр Матвиенко

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