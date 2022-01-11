После встречи с россиянами делегат США прибыла в штаб-квартиру НАТО: координируют позиции
11.01.2022, 15:09
Венди Шерман и Йенс Столтенберг (Фото – Wendy R. Sherman/Twitter)
Заместитель госсекретаря США Венди Шерман встретилась с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом накануне заседания НАТО-Россия, чтобы скоординировать позиции на предстоящих переговорах с россиянами в Брюсселе. Об этом она сообщила в Twitter.
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"Мы утвердили единый с НАТО подход к России, сочетающий сдерживание и диалог, и подчеркнули нашу непоколебимую поддержку Украины и что необходимо сделать России для деэскалации напряженности", – сообщила Шерман.
Она напомнила, что "США ведут переговоры с союзниками и партнерами, чтобы реагировать на кризис в сфере безопасности, вызванный Россией".
- На фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину Россия требует от НАТО отказаться от расширения на восток и грозит военным ответом в случае отказа.
- 10 января 2022 года на переговорах РФ и США в Женеве Вашингтон отказался закрывать двери в НАТО для Украины и обсуждать безопасность Европы без участия самой Европы.
- В администрации президента России Путина не видят "существенных поводов для оптимизма" после переговоров с США в Женеве.
- 12 января состоятся переговоры с РФ в рамках Совета НАТО-Россия и ОБСЕ.
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