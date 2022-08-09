После взрывов на аэродроме оккупанты повысили в Крыму уровень "террористической угрозы"

После серии взрывов на авиабазе во временно оккупированном Крыму оккупационные власти объявили о "желтом уровне террористической опасности" для северных районов полуострова.

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Глава российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов объявил в своем Telegram о введении в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, а также Джанкойском и Красноперекопском районах повышенного "желтого" уровня террористической угрозы с сегодняшнего вечера и до 24 августа.

В заявлении не упоминаются взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке. Территории, для которых повышается уровень "террористической угрозы", расположены значительно севернее аэродрома и наиболее близки к свободным от оккупации районам Украины.

Об основаниях для введения режима террористической угрозы в заявлении оккупационной администрации ничего не сказано, но утверждается, что это мера "профилактическая".

Сегодня, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке.

В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас, и огневого поражения якобы не было.

Высокопоставленный украинский военный чиновник сообщил The New York Times, что взрывы на российской авиабазе во временно оккупированном Крыму, – это атака украинских сил, в ходе которой было использовано оборудование украинского производства.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что взрывы на авиабазе оккупантов, – сигнал россиянам, чтобы они незамедлительно покинули полуостров.

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Сергей Бережной

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