После захвата оккупантами Новокаховской ГЭС вода в Крым так и не пошла – Арестович

После захвата оккупантами Новокаховской ГЭС вода в оккупированный Крым так и не пошла. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает Энергоатом.

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Он пояснил, что России требовалась Новокаховская ГЭС для водоснабжения Крыма. Российские оккупанты взорвали дамбу возле ГЭС и водохранилища, но пустить воду в оккупированный Крым это не помогло – вода так и не ушла, сказал Арестович.

"Они взяли Новокаховскую ГЭС, они огромные усилия бросили туда. Это было единственное место для воздушного десанта. Там были бои, несколько раз она переходила из рук в руки. Но там такое количество войск, что просто взяли и, по их сообщениям, взорвали дамбу в Крым. Но взорвать ее можно трижды, а чтобы пошла вода в Крым, нужно постараться. Как я знаю, вода не идет. Мы сделали так, что это не так просто восстановить даже после захвата", – рассказал советник главы ОП.

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Вадим Ребрина

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