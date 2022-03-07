UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

После захвата оккупантами Новокаховской ГЭС вода в Крым так и не пошла – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 22:47
После захвата оккупантами Новокаховской ГЭС вода в Крым так и не пошла – Арестович - Фото
Алексей Арестович (фото — facebook.com.alexey.arestovich)

После захвата оккупантами Новокаховской ГЭС вода в оккупированный Крым так и не пошла. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает Энергоатом.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Он пояснил, что России требовалась Новокаховская ГЭС для водоснабжения Крыма. Российские оккупанты взорвали дамбу возле ГЭС и водохранилища, но пустить воду в оккупированный Крым это не помогло – вода так и не ушла, сказал Арестович.

"Они взяли Новокаховскую ГЭС, они огромные усилия бросили туда. Это было единственное место для воздушного десанта. Там были бои, несколько раз она переходила из рук в руки. Но там такое количество войск, что просто взяли и, по их сообщениям, взорвали дамбу в Крым. Но взорвать ее можно трижды, а чтобы пошла вода в Крым, нужно постараться. Как я знаю, вода не идет. Мы сделали так, что это не так просто восстановить даже после захвата", – рассказал советник главы ОП.

Читайте также: Оккупанты намерены захватить дамбу Каневской ГЭС

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война вода Крым Алексей Арестович новокаховская гэс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 