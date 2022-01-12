Последние приготовления: делегат США обсудила с европейцами действия против агрессии РФ
Заместитель госсекретаря США Венди Шерман накануне переговоров в Совете НАТО-Россия встретилась с представителями комитета Совета ЕС по политике и безопасности, чтобы скоординировать действия в случае нового вторжения России в Украину. Об этом сообщает Госдепартамент США.
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На встрече представители США и ЕС обсудили неспровоцированное наращивание военных сил Россией вдоль границ с Украиной.
Союзники обсудили экономические меры против России.
Шерман рассказала коллегам из ЕС подробности об итогах переговоров США и России, которые состоялись 10 января в Женеве.
Ранее представитель США встретилась с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы скоординировать позиции на предстоящих переговорах с россиянами в Брюсселе.
- На фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину Россия требует от НАТО отказаться от расширения на восток и грозит военным ответом в случае отказа.
- 10 января 2022 года на переговорах РФ и США в Женеве Вашингтон отказался закрывать двери в НАТО для Украины и обсуждать безопасность Европы без участия самой Европы.
- 12 и 13 января пройдут переговоры с РФ в рамках Совета НАТО-Россия и ОБСЕ.
- LIGA.net ведет хронику с главными новостями о переговорах Запада и России.
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