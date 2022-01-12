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Последние приготовления: делегат США обсудила с европейцами действия против агрессии РФ

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 11:05
Последние приготовления: делегат США обсудила с европейцами действия против агрессии РФ - Фото
Венди Шерман и Дельфина Пронк (Фото – EPA)

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман накануне переговоров в Совете НАТО-Россия встретилась с представителями комитета Совета ЕС по политике и безопасности, чтобы скоординировать действия в случае нового вторжения России в Украину. Об этом сообщает Госдепартамент США.

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На встрече представители США и ЕС обсудили неспровоцированное наращивание военных сил Россией вдоль границ с Украиной.

Союзники обсудили экономические меры против России.

Шерман рассказала коллегам из ЕС подробности об итогах переговоров США и России, которые состоялись 10 января в Женеве.

Последние приготовления: делегат США обсудила с европейцами действия против агрессии РФ

Ранее представитель США встретилась с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы скоординировать позиции на предстоящих переговорах с россиянами в Брюсселе.

Читайте также: "России доверять нельзя". Чем закончился новый раунд переговоров США с РФ

Александр Матвиенко
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агрессия России геополитика нато переговоры Венди Шерман
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