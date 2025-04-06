Последние удары показывают, что целью РФ является дальнейшая война, а не мир – МИД Польши
Последствия российского удара по Киеву 6 апреля 2025 года (Фото: Telegram Тимура Ткаченко)

Последние российские удары по украинским городам доказывают, что целью Москвы является дальнейшая война, а не мир. Об этом заявило польское Министерство иностранных дел.

"Польша решительно осуждает дальнейшие нападения России на Украину", – говорится в сообщении.

МИД страны подчеркнул, что Россия должна нести ответственность за гибель украинцев и разрушение гражданской инфраструктуры.

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