Останні російські удари показують, що метою Москви є подальша війна, а не мир – МЗС Польщі
Останні російські удари по українських містах доводять, що метою Москви є подальша війна, а не мир. Про це заявило польське Міністерство закордонних справ.
"Польща рішуче засуджує подальші напади Росії на Україну", – йдеться у повідомленні.
МЗС країни наголосило, що Росія повинна нести відповідальність за загибель українців і руйнування цивільної інфраструктури.
- Після останніх атак РФ президент Франції Макрон запитав, скільки ще Москва буде ігнорувати мирні пропозиції США та України, продовжуючи вбивати дітей і цивільних.
Посольство США у Києві висловило солідарність з народом України у День національної жалоби після російської ракетної атаки по Кривому Рогу. На відміну від попередньої заяви, у новій публікації посолка Брінк вказала, що саме РФ здійснила удар.