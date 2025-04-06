Останні російські удари показують, що метою Москви є подальша війна, а не мир – МЗС Польщі
Наслідки російського удару по Києву 6 квітня 2025 року (Фото: Telegram Тимура Ткаченка)

Останні російські удари по українських містах доводять, що метою Москви є подальша війна, а не мир. Про це заявило польське Міністерство закордонних справ.

"Польща рішуче засуджує подальші напади Росії на Україну", – йдеться у повідомленні.

МЗС країни наголосило, що Росія повинна нести відповідальність за загибель українців і руйнування цивільної інфраструктури.

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