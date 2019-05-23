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23.05.2019, 17:55

Последствия шагов Зеленского могут стать роковыми - заявление

Последствия шагов Зеленского могут стать роковыми - заявление - Фото
Владимир Зеленский (фото - АП)

Общественные организации и деятели выразили обеспокоенность первыми политическими шагами нового президента

Общественные организации, бывшие чиновники и общественные деятели, среди которых Детектор медиа, StopFake, Стоп корупція, ИМИ, а также Юрий Макаров, Данила Лубкивский подписались под совместным заявлением о первых политических шагах президента Владимира Зеленского. Они глубоко обеспокоены его решениями, которые считают недальновидными.

Заявление опубликовал Кризисный медиацентр, который также подписался под ним.

"Мы остаемся политически нейтральными, но обеспокоены первыми решениями новоизбранного президента. Они, к сожалению, пока демонстрируют непонимание вызовов, стоящих перед страной. Мы остро не разделяем волю президента окружить себя представителями режима бывшего президента Украины Виктора Януковича, что противоречит принципам люстрации, а также людьми без соответствующих компетенций и таких, с которыми Владимира Зеленского связывают бизнес-интересы. Последние годы были очень болезненными для страны, чтобы такие недальновидные шаги не имели последствий. Эти последствия могут стать роковыми", - предупреждают авторы обращения.

Они предупреждают Зеленского о ряде "красных линий", пересечение которых приведет к ухудшению ситуации как внутри Украины, так и за ее пределами. Среди них:
намерение Зеленского провести референдум о формате переговоров с Россией или принципах мирного урегулирования;
действия, которые могут привести к смягчению или отмене санкций против агрессора;
преференции олигархам, в том числе "компенсации" бывшим собственникам ПриватБанка;
действия, направленные против договоренностей с МВФ;
пересмотр законов о государственном языке и декоммунизации;
коалиция партии Слуга народа с политиками, которые составляли основу Партии регионов и Оппозиционного блока;
преследование представителей предыдущей власти и др.

21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться на референдуме. По его словам, Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией.

Сегодня Зеленский заявил, что предполагаемый референдум - "не законодательный референдум, а информационный". "Вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы, это способ выяснить мнение общества", - говорится в сообщении на сайте АП.

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Теги: Владимир Зеленский
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