Послы ЕС согласовали использование доходов от активов России на помощь Украине

Ожидается, что эти деньги будут служить для поддержки Украины в восстановлении и военной обороне в контексте российской агрессии

Урсула фон дер Ляйен (Фото - EC - Audiovisual Service)

Послы Европейского Союза согласовали использование доходов от замороженных активов РФ на восстановление и военную помощь Украине. Об этом сообщили в председательстве Бельгии в Совете ЕС.

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"Деньги будут служить для поддержки Украины в восстановлении и военной обороне в контексте российской агрессии", – говорится в сообщении.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен приветствовала политическую договоренность об использовании поступлений от замороженных российских активов в пользу Украины.

"Не может быть сильнее символа и большей пользы для этих денег, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни", – заявила она.

6 января Зеленский оценил доступные для конфискации зарубежные активы России в $300 млрд. и призвал использовать эти средства для поддержки Украины.

12 февраля Совет ЕС сделал шаг к использованию российских активов в пользу Украины – принял решение, которым обязал европейские депозитарии вести отдельный учет замороженных ценных бумаг и доходов от них. Депозитариям также запрещено распоряжаться полученной прибылью от сделок с этими активами.

В середине марта глава евродипломатии Боррель предложил использовать 90% дохода от замороженных российских активов на оружие для ВСУ. Еще 10% он предлагал перевести в бюджет ЕС для повышения потенциала украинской оборонной промышленности.

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