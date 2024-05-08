Посли ЄС погодили використання доходів від активів Росії на допомогу Україні

Очікується, що ці гроші слугуватимуть для підтримки України у відновленні та військовій обороні в контексті російської агресії

Урсула фон дер Ляєн (Фото - EC - Audiovisual Service)

Посли Європейського Союзу погодили використання доходів від заморожених активів РФ на відбудову і військову допомогу Україні. Про це повідомили у головуванні Бельгії в Раді ЄС.

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"Гроші слугуватимуть для підтримки України у відновленні та військовій обороні в контексті російської агресії", – йдеться у повідомленні.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала політичну домовленість щодо використання надходжень від заморожених російських активів на користь України.

"Не може бути сильнішого символу та більшої користі для цих грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя", – заявила вона.

6 січня Зеленський оцінив доступні для конфіскації закордонні активи Росії у $300 млрд і закликав використати ці кошти для підтримки України.

12 лютого Рада ЄС зробила крок до використання російських активів на користь України – ухвалила рішення, яким зобов'язала європейські депозитарії вести окремий облік заморожених цінних паперів та доходів від них. Депозитаріям також заборонено розпоряджатися отриманим прибутком від операцій із цими активами.

У середині березня глава євродипломатії Боррель запропонував використати 90% доходів від заморожених російських активів на зброю для ЗСУ. Ще 10% він пропонував перевести до бюджету ЄС для підвищення потенціалу української оборонної промисловості.

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