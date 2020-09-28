Послы Европейского союза одобрили введение санкций за строительство моста в Крым – СМИ
28.09.2020, 14:04
Крымский мост (Фото: Алексей Никольский/ЕРА)
Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк утверждает, что санкции будут оформлены позднее на этой неделе
Послы Европейского союза одобрили введение санкций против компаний и лиц, причастных к строительству Керченского моста в аннексированном Крыму. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.
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Журналист пишет, что ограничительные меры введут против двух человек и четырех компаний, которые ответственны за строительство моста.
По словам Йозвяка, санкции будут юридически оформлены на этой неделе.
СПРАВКА. Крымский мост был незаконно построен Россией в 2018 году. Он соединяет через Керченский пролив Краснодарский край РФ и временно оккупированный полуостров.
- В феврале 2020 года президент США Дональд Трамп продлил санкции против России еще на год.
- В июне 2020 года Европейский союз продлил срок действия секторальных санкций против России на год.
- 10 сентября 2020 года ЕС продлил санкции в отношении лиц и организаций, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
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