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Послы Европейского союза одобрили введение санкций за строительство моста в Крым – СМИ

28.09.2020, 14:04
Послы Европейского союза одобрили введение санкций за строительство моста в Крым – СМИ - Фото
Крымский мост (Фото: Алексей Никольский/ЕРА)

Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк утверждает, что санкции будут оформлены позднее на этой неделе

Послы Европейского союза одобрили введение санкций против компаний и лиц, причастных к строительству Керченского моста в аннексированном Крыму. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк. 

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Журналист пишет, что ограничительные меры введут против двух человек и четырех компаний, которые ответственны за строительство моста. 

По словам Йозвяка, санкции будут юридически оформлены на этой неделе. 

СПРАВКА. Крымский мост был незаконно построен Россией в 2018 году. Он соединяет через Керченский пролив Краснодарский край РФ и временно оккупированный полуостров.
  • В феврале 2020 года президент США Дональд Трамп продлил санкции против России еще на год.
  • В июне 2020 года Европейский союз продлил срок действия секторальных санкций против России на год.  
  • 10 сентября 2020 года ЕС продлил санкции в отношении лиц и организаций, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. 

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Станислав Стороженко
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