Послы Европейского союза одобрили введение санкций за строительство моста в Крым – СМИ

Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк утверждает, что санкции будут оформлены позднее на этой неделе

Послы Европейского союза одобрили введение санкций против компаний и лиц, причастных к строительству Керченского моста в аннексированном Крыму. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

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Журналист пишет, что ограничительные меры введут против двух человек и четырех компаний, которые ответственны за строительство моста.

По словам Йозвяка, санкции будут юридически оформлены на этой неделе.

СПРАВКА. Крымский мост был незаконно построен Россией в 2018 году. Он соединяет через Керченский пролив Краснодарский край РФ и временно оккупированный полуостров.

В феврале 2020 года президент США Дональд Трамп продлил санкции против России еще на год.

В июне 2020 года Европейский союз продлил срок действия секторальных санкций против России на год.

10 сентября 2020 года ЕС продлил санкции в отношении лиц и организаций, которые угрожают территориальной целостности , суверенитету и независимости Украины.

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Станислав Стороженко

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