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ЕС введет санкции за постройку Керченского моста – журналист

24.09.2020, 14:01
ЕС введет санкции за постройку Керченского моста – журналист - Фото
Крымский мост (Фото: depositphotos.com)

Корреспондент Радио Свобода отмечает, что санкции ЕС в отношении Беларуси все еще заблокированы Кипром

Европейский союз одобрит введение санкций против причастных к строительству Керченского моста в оккупированном Крыму. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк. 

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По словам Йозвяка, санкции за постройку Керченского моста могут быть одобрены в ближайшие недели.

Журналист уточнил, что помимо санкций за мост, ЕС намерены одобрить ограничения против тех, кто причастен к кибератакам на Бундестаг в 2015 году. 

Йозвяк отметил, что санкции в отношении Беларуси все еще заблокированы Кипром, однако и в этом вопросе наблюдается прогресс. 

    Станислав Стороженко
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