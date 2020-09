ЕС введет санкции за постройку Керченского моста – журналист

Европейский союз одобрит введение санкций против причастных к строительству Керченского моста в оккупированном Крыму. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

По словам Йозвяка, санкции за постройку Керченского моста могут быть одобрены в ближайшие недели.

Журналист уточнил, что помимо санкций за мост, ЕС намерены одобрить ограничения против тех, кто причастен к кибератакам на Бундестаг в 2015 году.

Йозвяк отметил, что санкции в отношении Беларуси все еще заблокированы Кипром, однако и в этом вопросе наблюдается прогресс.

EU sanctions on #Belarus are still blocked but at least some progress as the sanctions on those responsible for the building of the #Kerchbridge & those responsible for the cyber attacks on the Bundestag in 2015 will be green lighted in the coming weeks #Russia #Crimea #Ukraine