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Скандал с ВККС. Послы G7 обратились к властям Украины

10.07.2020, 16:57
Скандал с ВККС. Послы G7 обратились к властям Украины - Фото
Суд (фото - pixabay.com)

Послы Большой семерки призвали к принятию дальнейшего законодательства "для укрепления судебной добропорядочности"

Послы стран Большой семерки готовы выдвинуть международных экспертов для участия в создании независимой Высшей квалификационной комиссия судей Украины (ВККС) при условии принятия новых законов, которые не будут противоречить "международным обязательствам" Украины. Об этом сообщается в Twitter G7.

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В частности, там сообщили, что во время встречи с заместителем главы Офиса президента Андреем Смирновым послы стран G7 подчеркнули важность судебной реформы для экономического роста и доверия инвесторов.

Послы призвали к принятию дальнейшего законодательства "для укрепления судебной добропорядочности в соответствии с ожиданиями украинского народа".

"Если это новое законодательство будет отвечать международным обязательствам Украины, то мы подтверждаем нашу готовность выдвинуть международных экспертов для участия в прозрачном процессе создания независимой Высшей квалификационной комиссии", - сказано в заявлении.

"Послы G7 сделали заявление о "судебной реформе" от президента. Они отказываются участвовать в фейковом конкурсе в ВККС по закону, который противоречит соглашению Украины с МВФ", - написала в Facebook Галина Чижик из Центра противодействия коррупции.

Почему законопроект Зеленского о судебной реформе нарушает меморандум с МВФ — в материале LIGA.net.

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  • В ноябре Рада приняла, а президент Владимир Зеленский подписал закон №1008 о деятельности органов судейского управления. Законом вводится новый порядок формирования ВККС — ее состав сократится с 16 до 12 членов, их будет назначать Высший совет правосудия по результатам конкурса. В состав конкурсной комиссии войдут трое лиц, выбранных Советом судей из числа его членов, и трое лиц из числа международных экспертов, предложенных международными организациями.
  • Обеспокоенность предложенными в законопроекте изменениями высказали в Евросоюзе.
  • 6 декабря 2019 года стало известно, что Венецианская комиссия выступила с критикой судебной реформы Зеленского.
  • 11 марта 2020 г ряд положений закона о судебной реформе был признан КСУ не соответствующим Конституции, включая сокращение Верховного суда.
Вадим Ребрина
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