Послы G7 опубликовали приоритеты сотрудничества с Украиной – инфографика
Послы стран G7 опубликовали в Twitter приоритеты сотрудничества с Украиной на 2022 год.
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Приоритеты разделены на три больших блока: справедливые и устойчивые институции, процветающая экономика и безопасная страна. Каждый из блоков делится на меньшие подблоки.
В блоке об институциях среди приоритетов выделяется в частности реформа Конституционного суда, реструктуризация Окружного админсуда Киева, повышение эффективности и независимости антикоррупционных органов.
Экономический блок среди прочего включает разработки в новых секторах энергетики, в частности зеленых водородных технологий и возобновляемых источников энергии. Также в приоритетах – прозрачная приватизация и способствование сотрудничеству с международными финансовыми учреждениями.
В блоке о безопасности среди приоритетов указана реформа Службы безопасности Украины в современный орган контрразведки, поддержка запуска Бюро экономической безопасности, усиление корпоративного управления в оборонном секторе, дальнейшее внедрение закона о нацсопротивлении.
Детальнее о приоритетах сотрудничества G7 и Украины смотрите на инфографиках ниже. Картинки можно увеличить кликом на них.
- В декабре 2021-го послы G7 были недовольны срывом назначения главы САП и называли неоправданной дальнейшую задержку.
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