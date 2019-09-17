Кличко решил созвать сессию Киеврады

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Городской голова Киева Виталий Кличко анонсировал проведение сессии Киевсовета в четверг, 19 сентября. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам консультаций с лидерами фракций.

По его словам, о проведении сессии договорено с лидерами пяти фракций. На ней планируют рассмотреть вопросы соцвыплат, набавок и зарплаты сотрудникам транспортных и образовательных учреждений, а также подготовки к отопительному сезону. "Надеемся, что депутаты соберутся", - сказал Кличко.

"На этот четверг мы договорились провести заседание Киеврады. Посмотрим... Завтра главы проведут заседания фракций, выяснят количество депутатов, которые придут на сессию", - добавил мэр столицы.

"Если они не придут - это абсолютная безответственность", - резюмировал Кличко.

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