UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Посол ЕС – новому генпрокурору Костину: С нетерпением ждем назначения главы САП

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 16:14
Посол ЕС – новому генпрокурору Костину: С нетерпением ждем назначения главы САП - Фото
Матти Маасикас (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Европейский Союз ожидает скорейшего назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которого по закону назначает генпрокурор. О таких ожиданиях написал в Twitter глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, поздравляя Андрея Костина с одобрением в парламенте его назначения на должность генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Поздравляем Андрея Костина с назначением на должность генпрокурора. Делегация и я тесно сотрудничали с ним в реформе правосудия. Мы продолжим сотрудничать в расследовании военных преступлений России. И с нетерпением ожидаем скорого назначения главы САП", – написал он.

Назначение главы САП является одной из рекомендаций Еврокомиссии, которые Украина получила вместе со статусом кандидата в ЕС.

Костин также сегодня упоминал САП во время речи в Верховной Раде. Он сказал, что надо неотложно назначить победителя конкурса на должность руководителя этого органа.

Читайте также: "Пропетлять не выйдет". Как конкурс на главу САП ставит под угрозу членство Украины в ЕС

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ЕС сап генпрокурор посол Андрей Костин Александр Клименко Матти Маасикас
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 