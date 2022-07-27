Посол ЕС – новому генпрокурору Костину: С нетерпением ждем назначения главы САП
Европейский Союз ожидает скорейшего назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которого по закону назначает генпрокурор. О таких ожиданиях написал в Twitter глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, поздравляя Андрея Костина с одобрением в парламенте его назначения на должность генпрокурора.
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"Поздравляем Андрея Костина с назначением на должность генпрокурора. Делегация и я тесно сотрудничали с ним в реформе правосудия. Мы продолжим сотрудничать в расследовании военных преступлений России. И с нетерпением ожидаем скорого назначения главы САП", – написал он.
Назначение главы САП является одной из рекомендаций Еврокомиссии, которые Украина получила вместе со статусом кандидата в ЕС.
Костин также сегодня упоминал САП во время речи в Верховной Раде. Он сказал, что надо неотложно назначить победителя конкурса на должность руководителя этого органа.
- Победителя конкурса на главу САП определили еще в конце 2021-го. Им стал старший детектив НАБУ Александр Клименко, который в частности вел дело замглавы Офиса президента Олега Татарова.
- Конкурсная комиссия утвердила Клименко победителем лишь 19 июля 2022-го. Однако антикоррупционные активисты опасаются, что окончательное назначение может затянуться из-за лазейки в дополнительном решении комиссии.
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