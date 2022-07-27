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Рада одобрила назначение нардепа Костина генпрокурором

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 13:24
Рада одобрила назначение нардепа Костина генпрокурором - Фото
Андрей Костин (Фото: пресс-служба форума Украина-30)

Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского на назначение нардепа Слуги народа Андрея Костина генеральным прокурором. Об этом сообщил в Telegram нардеп Голоса Ярослав Железняк.

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Кандидатуру Костина поддержали 299 нардепов, были против – 0, воздержались – 32. По фракциям и группам голосование выглядит так:

Рада одобрила назначение нардепа Костина генпрокурором

Теперь указ о назначении Костина должна подписать Зеленский. Костин заменит на посту генпрокурора уволенную ранее Ирину Венедиктову, которая, как анонсировал глава СН Давид Арахамия, может получить дипломатическую должность.

Костин – юрист, попал в Раду под №108 в списке СН, попал в список по рекомендации главы ОП Андрея Ермака. Ранее Костин уже заменял Венедиктову – возглавлял парламентский комитет по правовой политике. Также он отвечал у Зеленского за судебную реформу.

С мая 2020-го Костин был членом украинской делегации в минской ТКГ по урегулированию на Донбассе, с ноября 2021-го – возглавил ее. В апреле 2022-го ездил на переговоры с Россией в составе украинской делегации.

Он также участвовал в конкурсе на должность главы Специализированной прокуратуры, но выбыл из-за несоответствия критериям добродетели.

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Марк Сировой
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верховная рада Владимир Зеленский генпрокурор Андрей Костин Ирина Венедиктова
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