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Зеленский предлагает Раде назначить новым генпрокурором нардепа Костина — документ

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 08:40
Зеленский предлагает Раде назначить новым генпрокурором нардепа Костина — документ - Фото
Андрей Костин (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду проект постановления о предоставлении согласия на назначение нардепа от Слуги народа Андрея Костина генеральным прокурором. Соответствующий документ зарегистрирован на сайте парламента.

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Проект постановления получен руководством Рады и будет рассмотрен правоохранительным комитетом парламента.

Напомним, что генеральный прокурор назначается президентом с согласия Верховной Рады. Представление о назначении Костина руководителем Офиса генпрокурора должно быть поддержано парламентом минимум 226 голосами "за".

СПРАВКА. Андрей Костин прошел в Раду по списку партии Зеленского под 108-м номером. До этого возглавлял адвокатскую фирму "Право". В избирательный список СН попал по рекомендации главы Офиса президента Андрея Ермака.

После назначения Ирины Венедиктовой генпрокурором возглавил парламентский комитет по правовой политике и отвечал у Зеленского за судебную реформу.

С мая 2020 года Костин был членом украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, а в ноябре 2021 года возглавил ее. В апреле 2022 года вошел в состав украинской делегации для участия в переговорах с Россией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины. 

Участвовал в конкурсе на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но выбыл из-за несоответствия критериям добродетели.

  • 17 июля Венедиктова была отстранена от должности генпрокурора, а временно исполняющим обязанности стал ее заместитель – Алексей Симоненко.

  • В тот же день Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова. Президент объяснил отставки Венедиктовой и Баканова большим количеством предателей в правоохранительных органах, которые перешли на сторону РФ после полномасштабного вторжения

  • 19 июля Рада уволила Венедиктову с должности генпрокурора по представлению Зеленского.

Читайте также статью: Татаров, война и предатели. Почему Зеленский убрал Баканова и Венедиктову: детали

Дмитрий Гриниченко
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верховная рада Владимир Зеленский генпрокурор
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