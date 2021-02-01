Посол Франции: Страны G7 разочарованы борьбой с коррупцией в Украине

Страны Большой семерки (G7) разочарованы состоянием борьбы с коррупцией в Украине, заявил посол Франции Этьен де Понсен в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я должен подчеркнуть свое разочарование. И это не только мое разочарование, не разочарование Франции – это разочарование стран G7", – заявил посол. "Мы обеспокоены и пока не видим достаточного прогресса", – добавил он.

Основными причинами разочарования Понсен назвал конфликт вокруг КСУ и постановление КСУ от 27 октября об отмене ряда положений антикоррупционной реформы.

По словам Понсена, борьбе с коррупцией в Украине препятствуют сильные заинтересованные круги, в которые входят некоторые олигархи и игроки в судебной системе. "Очень сложно реформировать страну, если у вас нет чистой судебной системы", – подчеркнул Понсен.

Еще одной проблемой посол Франции считает нехватку правовых инструментов и недостаток правовой экспертизы. Он заявил о готовности стран G7 оказать юридическую поддержку.

Понсен уверен, что президент Владимир Зеленский искренне убежден в необходимости реформ, но столкнулся с большими препятствиями. Для выхода из кризиса Украине нужна сильная политическая воля, сильная поддержка Верховной Рады и международного сообщества. В частности, страны G7 готовы предоставить международных экспертов для отборочных комиссий, заявил посол.

27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций.

17 ноября стало известно, что в Раде создали рабочую группу, которая должна предложить пути выхода из кризиса.

4 декабря Рада вернула ответственность за ложь в декларациях чиновников, но без лишения свободы.

15 декабря Рада приняла закон о восстановлении работы НАПК.

29 декабря Зеленский отстранил главу КСУ Тупицкого на два месяца.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.