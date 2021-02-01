Посол Франции: Страны G7 разочарованы борьбой с коррупцией в Украине
Страны Большой семерки (G7) разочарованы состоянием борьбы с коррупцией в Украине, заявил посол Франции Этьен де Понсен в интервью агентству Интерфакс-Украина.
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"Я должен подчеркнуть свое разочарование. И это не только мое разочарование, не разочарование Франции – это разочарование стран G7", – заявил посол. "Мы обеспокоены и пока не видим достаточного прогресса", – добавил он.
Основными причинами разочарования Понсен назвал конфликт вокруг КСУ и постановление КСУ от 27 октября об отмене ряда положений антикоррупционной реформы.
По словам Понсена, борьбе с коррупцией в Украине препятствуют сильные заинтересованные круги, в которые входят некоторые олигархи и игроки в судебной системе. "Очень сложно реформировать страну, если у вас нет чистой судебной системы", – подчеркнул Понсен.
Еще одной проблемой посол Франции считает нехватку правовых инструментов и недостаток правовой экспертизы. Он заявил о готовности стран G7 оказать юридическую поддержку.
Понсен уверен, что президент Владимир Зеленский искренне убежден в необходимости реформ, но столкнулся с большими препятствиями. Для выхода из кризиса Украине нужна сильная политическая воля, сильная поддержка Верховной Рады и международного сообщества. В частности, страны G7 готовы предоставить международных экспертов для отборочных комиссий, заявил посол.
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