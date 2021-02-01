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Посол Франции: Страны G7 разочарованы борьбой с коррупцией в Украине

01.02.2021, 12:34
Посол Франции: Страны G7 разочарованы борьбой с коррупцией в Украине - Фото
Этьен де Понсен (Фото – пресс-служба посольства Франции)

Страны Большой семерки (G7) разочарованы состоянием борьбы с коррупцией в Украине, заявил посол Франции Этьен де Понсен в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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"Я должен подчеркнуть свое разочарование. И это не только мое разочарование, не разочарование Франции – это разочарование стран G7", – заявил посол. "Мы обеспокоены и пока не видим достаточного прогресса", – добавил он.

Основными причинами разочарования Понсен назвал конфликт вокруг КСУ и постановление КСУ от 27 октября об отмене ряда положений антикоррупционной реформы.

По словам Понсена, борьбе с коррупцией в Украине препятствуют сильные заинтересованные круги, в которые входят некоторые олигархи и игроки в судебной системе. "Очень сложно реформировать страну, если у вас нет чистой судебной системы", – подчеркнул Понсен.

Еще одной проблемой посол Франции считает нехватку правовых инструментов и недостаток правовой экспертизы. Он заявил о готовности стран G7 оказать юридическую поддержку.

Понсен уверен, что президент Владимир Зеленский искренне убежден в необходимости реформ, но столкнулся с большими препятствиями. Для выхода из кризиса Украине нужна сильная политическая воля, сильная поддержка Верховной Рады и международного сообщества. В частности, страны G7 готовы предоставить международных экспертов для отборочных комиссий, заявил посол.

  • 27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций.
  • 17 ноября стало известно, что в Раде создали рабочую группу, которая должна предложить пути выхода из кризиса.
  • 4 декабря Рада вернула ответственность за ложь в декларациях чиновников, но без лишения свободы.
  • 15 декабря Рада приняла закон о восстановлении работы НАПК.
  • 29 декабря Зеленский отстранил главу КСУ Тупицкого на два месяца.
Денис Юдин
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