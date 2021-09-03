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Посол Германии не против участия США в переговорах по Донбассу, но озвучила опасения

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2021, 16:39
Посол Германии не против участия США в переговорах по Донбассу, но озвучила опасения - Фото
Анка Фельдгузен (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Германия не против участия США в урегулировании конфликта на Донбассе, однако есть опасения, что после уничтожения старого формата может не остаться никаких каналов коммуникации. Об этом в интервью ТСН заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

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Посол опровергла информацию о том, что Германия якобы против присоединения США к нынешнему или новому формату по Донбассу, но выразила опасения по поводу разрушения уже имеющегося формата.

"Мы просто знаем, если мы сейчас уничтожим один формат, до того, как будем иметь другой, мы можем оказаться в ситуации, где не будет никаких каналов коммуникации. И это для нас очень плохо. Но мы не против", – сказала Фельдгузен.

Комментируя слова журналиста о фактической невозможности выполнения Украиной Минских соглашений, она напомнила слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские договоренности "не являются чем-то вечным", и можно работать над тем, чтобы, возможно, адаптировать их (под нынешние реалии, – ред.).

"Сейчас эти очень известные кластеры, которые опубликовал российский Коммерсант, являются попыткой детализировать некоторые пункты, чтобы адаптировать Минские договоренности", – добавила она.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии на нормандский и минский форматы выборов в Бундестаг и президентских выборов во Франции, Фельдгузен сказала, что в Германии внешняя политика никогда особо не меняется, и поддержка Украины сохранится и в дальнейшем.

"Во Франции, я не знаю, думаю, у Эмманнюэля Макрона есть шансы быть переизбранным… Но Россия находится в очень комфортной ситуации, там нет демократических выборов", – добавила она.

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Оксана Житнюк
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война Донбасс переговоры формат минские договоренности Анка Фельдгузен
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