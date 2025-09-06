Посол Германии в Украине уходит с должности – возглавит разведку ФРГ
Посол Германии в Украине Мартин Егер объявил о завершении двухлетней миссии. Он возглавит Федеральную разведывательную службу Германии, сообщили в посольстве.
"После двух интенсивных и насыщенных лет мое время на посту посла Германии в Украине сегодня подходит к концу. Для меня было честью представлять свою страну здесь, в Украине, в это особое время", – сказал он в видеообращении 5 сентября.
Егер отметил, что за это время было пережито много разных событий, а Украина поразила его людьми: их отвагой, решительностью и непоколебимой верой в хорошее будущее.
Он поблагодарил всех, кто был рядом с ним во время пребывания в должности посла в Украине, за открытый диалог, за человечность и дружбу в тяжелые времена. Егер подчеркнул, что покидает Украину в качестве посла, но останется тесно связанным.
Следующий посол Германии прибудет в Украину в середине сентября.
"Всего наилучшего. Берегите себя. Германия твердо стоит на вашей стороне. Друзья стоят бок о бок", – сказал уже экс-посол.
- В июне Spiegel сообщал, что посол Германии в Украине Егер может возглавить внешнюю разведку страны. Нынешний глава разведывательной службы Бруно Каль может стать послом Германии в Ватикане.
