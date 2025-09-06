Посол Германии в Украине уходит с должности – возглавит разведку ФРГ

Новый немецкий посол прибудет уже в середине сентября, в Германии не сообщили, кто это может быть

Мартин Егер (Фото: x.com/MJaegerT)

Посол Германии в Украине Мартин Егер объявил о завершении двухлетней миссии. Он возглавит Федеральную разведывательную службу Германии, сообщили в посольстве.

"После двух интенсивных и насыщенных лет мое время на посту посла Германии в Украине сегодня подходит к концу. Для меня было честью представлять свою страну здесь, в Украине, в это особое время", – сказал он в видеообращении 5 сентября.

Егер отметил, что за это время было пережито много разных событий, а Украина поразила его людьми: их отвагой, решительностью и непоколебимой верой в хорошее будущее.

Он поблагодарил всех, кто был рядом с ним во время пребывания в должности посла в Украине, за открытый диалог, за человечность и дружбу в тяжелые времена. Егер подчеркнул, что покидает Украину в качестве посла, но останется тесно связанным.

Следующий посол Германии прибудет в Украину в середине сентября.

"Всего наилучшего. Берегите себя. Германия твердо стоит на вашей стороне. Друзья стоят бок о бок", – сказал уже экс-посол.

Мартін Єґер завершує свою місію Посла Німеччини в Україні. Два роки у надскладний для України час.



Незабаром Мартін Єґер очолить Федеральну розвідувальну службу Німеччини.



Дякуємо за все і зичимо успіхів, Пане @MJaegerT! #МиРазом. pic.twitter.com/WzkT00zOll — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) September 5, 2025