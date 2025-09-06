Посол Німеччини в Україні йде з посади – очолить розвідку ФРГ
Мартін Єґер (Фото: x.com/MJaegerT)

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер оголосив про завершення дворічної місії. Він очолить Федеральну розвідувальну службу Німеччини, повідомили в посольстві.

"Після двох інтенсивних та насичених років мій час на посаді посла Німеччини в Україні сьогодні добігає кінця. Для мене було честю представляти свою країну тут, в Україні, у цей особливий час", – сказав він у відеозверненні 5 вересня.

Єґер зазначив, що за цей час було пережито багато різних подій, а Україна вразила його людьми: їхньою відвагою, рішучістю та непохитною вірою у хороше майбутнє.

Він подякував усім, хто був поруч з ним під час перебування на посаді посла в Україні, за відкритий діалог, за людяність та дружбу в тяжкі часи. Єґер наголосив, що покидає Україну як посол, але залишиться тісно пов'язаним.

Наступний посол Німеччини прибуде до України в середині вересня.

"Всього найкращого. Бережіть себе. Німеччина твердо стоїть на вашому боці. Друзі стоять пліч-о-пліч", – сказав вже експосол.

  • У червні Spiegel повідомляв, що посол Німеччини в Україні Єґер може очолити зовнішню розвідку країни. Нинішній очільник розвідувальної служби Бруно Каль може стати послом Німеччини у Ватикані.
