Посол Німеччини в Україні йде з посади – очолить розвідку ФРГ
Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер оголосив про завершення дворічної місії. Він очолить Федеральну розвідувальну службу Німеччини, повідомили в посольстві.
"Після двох інтенсивних та насичених років мій час на посаді посла Німеччини в Україні сьогодні добігає кінця. Для мене було честю представляти свою країну тут, в Україні, у цей особливий час", – сказав він у відеозверненні 5 вересня.
Єґер зазначив, що за цей час було пережито багато різних подій, а Україна вразила його людьми: їхньою відвагою, рішучістю та непохитною вірою у хороше майбутнє.
Він подякував усім, хто був поруч з ним під час перебування на посаді посла в Україні, за відкритий діалог, за людяність та дружбу в тяжкі часи. Єґер наголосив, що покидає Україну як посол, але залишиться тісно пов'язаним.
Наступний посол Німеччини прибуде до України в середині вересня.
"Всього найкращого. Бережіть себе. Німеччина твердо стоїть на вашому боці. Друзі стоять пліч-о-пліч", – сказав вже експосол.
Мартін Єґер завершує свою місію Посла Німеччини в Україні. Два роки у надскладний для України час.— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) September 5, 2025
Незабаром Мартін Єґер очолить Федеральну розвідувальну службу Німеччини.
Дякуємо за все і зичимо успіхів, Пане @MJaegerT! #МиРазом. pic.twitter.com/WzkT00zOll
- У червні Spiegel повідомляв, що посол Німеччини в Україні Єґер може очолити зовнішню розвідку країни. Нинішній очільник розвідувальної служби Бруно Каль може стати послом Німеччини у Ватикані.
