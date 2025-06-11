Посол Німеччини в Україні Єгер може очолити зовнішню розвідку країни – Spiegel

Офіційно в німецькому уряді поки не підтвердили цю інформацію

Мартін Єгер (Фото: x.com/MJaegerT)

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер може очолити німецьку Федеральну розвідувальну службу (BND). Про це повідомляє Spiegel с посиланням на власну інформацію.

Зазначається, що зміна у керівництві німецької зовнішньої розвідки є результатом рішення федерального канцлера Фрідріха Мерца, адже спецслужба підпорядковується безпосередньо канцлеру.

Офіційно німецький уряд поки не підтвердив заміну, але, за інформацією Spiegel, кадрове рішення було ухвалене "вже деякий час тому". Нинішній очільник розвідки Бруно Каль може стати послом Німеччини у Ватикані. А хто стане послом в Україні замість Єгера, не повідомляється.

Зазначається, що за нового керівника BND може бути реорганізована найближчими роками, а натомість може розраховувати на збільшення фінансування. Також повідомляється, що уряд Німеччини хоче надати секретній службі більшої гнучкості в питаннях шпигунства за кордоном і технічної розвідки.