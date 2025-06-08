Німеччина на тлі можливої загрози з РФ хоче швидко створити мережу укриттів по всій країні

У Німеччині планують переобладнати наявні об’єкти – зокрема тунелі, станції метро, паркінги та підвали громадських споруд – у захисні укриття

Бункер (Ілюстративне фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Німеччина розробляє план з розширення системи укриттів на випадок можливої воєнної загрози з боку Росії в найближчі роки. Про це заявив очільник Федерального відомства з питань цивільного захисту та допомоги у разі стихійних лих (BBK) Ральф Тіслер, повідомляє The Guardian.

За словами Тіслера, держава має серйозно поставитися до ризику повномасштабного конфлікту, адже напад з боку Росії, на його думку, можливий уже впродовж наступних чотирьох років. Він підкреслив, що Німеччина тривалий час жила з ілюзією, що війна на її території – малоймовірна, однак у нинішніх умовах така самозаспокоєність більше не припустима.

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"Ми стурбовані ризиком великої агресивної війни в Європі", – сказав Тіслер.

Відомство планує переобладнати наявні об’єкти – зокрема тунелі, станції метро, підземні паркінги та підвали громадських споруд – у захисні укриття. Це дасть змогу забезпечити тимчасовий захист для приблизно мільйона осіб. Детальний план дій планують представити влітку.

Тіслер пояснив, що будівництво нових бомбосховищ є довготривалим і дорогим процесом, тому слід робити ставку на модернізацію вже наявної інфраструктури. З приблизно 2000 укриттів, що залишились у країні з часів холодної війни, в робочому стані лише 580. Вони можуть вмістити орієнтовно 480 000 осіб – це менше ніж 1% населення країни. Для порівняння, у Фінляндії існує близько 50 000 бомбосховищ, які можуть прийняти до 85% громадян.

Крім фізичної інфраструктури, BBK планує вдосконалити системи оповіщення: модернізувати сирени, покращити мобільні додатки, встановити дорожні вказівники до укриттів та забезпечити захист інформсистем від кібератак.

Тіслер закликав уряд нового канцлера Фрідріха Мерца профінансувати ці ініціативи. Хоча політичне керівництво погоджується з необхідністю підготовки, офіційне фінансування поки не затверджене.

19 травня 2025 року посол Польщі в Україні заявив, що перспектива нападу РФ на НАТО залежить від того, чи виграє Україна війну.

5 червня британський генерал Сандерс повідомляв, що Лондон розглядає сценарій одночасних воєн із Росією та Китаєм.

22 травня повідомлялося, що у Фінляндії очікують нападу РФ за три-п'ять років після закінчення війни в Україні.