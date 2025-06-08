Германия на фоне возможной угрозы с РФ хочет быстро создать сеть укрытий по всей стране

В ФРГ планируют переоборудовать имеющиеся объекты – в том числе туннели, станции метро, паркинги и подвалы общественных сооружений – в укрытия

Бункер (Иллюстративное фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Германия разрабатывает план по расширению системы укрытий на случай возможной военной угрозы со стороны России в ближайшие годы. Об этом заявил глава Федерального ведомства по вопросам гражданской защиты и помощи в случае стихийных бедствий (BBK) Ральф Тислер, сообщает The Guardian.

По словам Тислера, государство должно серьезно отнестись к риску полномасштабного конфликта, ведь нападение со стороны России, по его мнению, возможно уже в течение следующих четырех лет. Он подчеркнул, что Германия долгое время жила с иллюзией, что война на ее территории маловероятна, однако в нынешних условиях такая самоуспокоенность больше не допустима.

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"Мы озабочены риском большой агрессивной войны в Европе", – сказал Тислер.

Ведомство планирует переоборудовать имеющиеся объекты – в том числе туннели, станции метро, подземные паркинги и подвалы общественных сооружений – в защитные укрытия. Это позволит обеспечить временную защиту для примерно миллиона человек. Подробный план действий планируется представить летом.

Тислер объяснил, что строительство новых бомбоубежищ является длительным и дорогостоящим процессом, поэтому следует делать ставку на модернизацию уже имеющейся инфраструктуры. Из примерно 2000 укрытий, оставшихся в стране со времен холодной войны, в рабочем состоянии всего 580. Они могут вместить ориентировочно 480 000 человек – это менее 1% населения страны. Для сравнения, в Финляндии существует около 50 000 бомбоубежищ, которые могут принять до 85% граждан.

Кроме физической инфраструктуры, BBK планирует усовершенствовать системы оповещения: модернизировать сирены, улучшить мобильные приложения, установить дорожные указатели к укрытиям и обеспечить защиту информсистем от кибератак.

Тислер призвал правительство нового канцлера Фридриха Мерца профинансировать эти инициативы. Хотя политическое руководство соглашается с необходимостью подготовки, официальное финансирование пока не утверждено.

19 мая 2025 года посол Польши в Украине заявил, что перспектива нападения РФ на НАТО зависит от того, выиграет ли Украина войну.

5 июня британский генерал Сандерс сообщал, что Лондон рассматривает сценарий одновременных войн с Россией и Китаем.

22 мая сообщалось, что в Финляндии ожидают нападения РФ через три-пять лет после окончания войны в Украине.