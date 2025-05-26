Зеленський закликав іноземні розвідки "не заплющувати очі" на підготовку РФ до наступу

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський закликав іноземні розвідки не приховувати інформацію від керівництва країн про підготовку Росією нових наступальних дій, адже від цього залежить ухвалення рішень про посилення тиску на РФ. Про це він заявив у вечірньому зверненні.

Як повідомив Зеленський, сьогодні відбулася Ставка, де він заслухав, зокрема, доповідь розвідок щодо намірів країни-агресорки, можливостей російських військ та їхнього промислового комплексу, а також можливостей України протидіяти цим планам.

"Бачимо по інформації, яку здобуває розвідка, та по відкритих даних, що Путін та його оточення не планують завершувати війну. Немає зараз жодного підтвердження, що вони серйозно розглядають варіант миру і дипломатію. Навпаки, багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції", – сказав президент.

Він висловив упевненість, що іноземні розвідки мають таку саму інформацію та закликав не приховувати її від керівництва своїх країн.

"Впевнений, розвідки партнерів теж мають таку інформацію, теж бачать такі факти, і важливо, щоб вони не заплющували очі та доповідали нагору. Єдине, що зараз потрібно, – це абсолютно чесні висновки та відповідний спільний тиск на Росію", – сказав він.