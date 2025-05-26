Зеленский призвал иностранные разведки "не закрывать глаза" на подготовку РФ к наступлению

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский призвал иностранные разведки не скрывать информацию от руководства стран о подготовке Россией новых наступательных действий, ведь от этого зависит принятие решений по усилению давления на РФ. Об этом он заявил в вечернем обращении.

Как сообщил Зеленский, сегодня состоялась Ставка, где он заслушал, в частности, доклад разысканий по поводу намерений страны-агрессорки, возможностей российских войск и их промышленного комплекса, а также возможностей Украины противодействовать этим планам.

"Видим по информации, полученной разведкой, и по открытым данным, что Путин и его окружение не планируют завершать войну. Нет сейчас ни одного подтверждения, что они серьезно рассматривают вариант мира и дипломатию. Напротив, много свидетельств, что они готовят новые наступательные операции", – сказал президент.

Он выразил уверенность, что иностранные разведки имеют такую же информацию и призвал не скрывать ее от руководства своих стран.

"Уверен, разведки партнеров тоже имеют такую информацию, тоже видят такие факты, и важно, чтобы они не закрывали глаза и докладывали наверх. Единственное, что сейчас нужно – это абсолютно честные выводы и соответствующее совместное давление на Россию", – сказал он.