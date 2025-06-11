Посол Германии в Украине Егер может возглавить внешнюю разведку страны – Spiegel

Официально в немецком правительстве пока не подтвердили эту информацию

Мартин Егер (Фото: x.com/MJaegerT)

Посол Германии в Украине Мартин Егер может возглавить немецкую Федеральную разведывательную службу (BND). Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на собственную информацию.

Отмечается, что смена в руководстве немецкой внешней разведки является результатом решения федерального канцлера Фридриха Мерца, ведь спецслужба подчиняется непосредственно канцлеру.

Официально немецкое правительство пока не подтвердило замену, но, по информации Spiegel, кадровое решение было принято "уже некоторое время назад". Нынешний глава разведки Бруно Каль может стать послом Германии в Ватикане. А кто станет послом в Украине вместо Егера, не сообщается.

Отмечается, что при новом руководителе BND может быть реорганизована в ближайшие годы, а взамен может рассчитывать на увеличение финансирования. Также сообщается, что правительство Германии хочет предоставить секретной службе больше гибкости в вопросах шпионажа за границей и технической разведки.