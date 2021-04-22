Посол Грузии вернулся в Киев. Почти год назад он был отозван из-за назначения Саакашвили
Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе вернулся в Киев после долгого перерыва, сообщает пресс-служба МИД.
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Возвращение посла стало результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президентов Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили, подчеркнули в МИД.
21 апреля прошла встреча замглавы МИД Василия Боднара с послом Грузии. Стороны подчеркнули стремление активизировать развитие украинско-грузинских отношений и взаимодействовать с целью усиления безопасности в регионе.
Боднар детально рассказал Шарашенидзе об обострении ситуации на востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе из-за провокационных действий России.
Посол Грузии подтвердил неизменность поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.
- 8 мая 2020 года Грузия отозвала своего посла из Украины из-за назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ.
- В ответ на это Зеленский заявил, что решение Грузии – ошибка, и Украина своего посла отзывать не будет.
- 10 апреля 2021 года Грузия решила вернуть посла в Киев.
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