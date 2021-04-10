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Грузия решила вернуть своего посла в Украину. Он был отозван из-за назначения Саакашвили

10.04.2021, 23:45
Грузия решила вернуть своего посла в Украину. Он был отозван из-за назначения Саакашвили - Фото
Давид Залкалиани (источник - mfa.gov.ge)

В Грузии сообщили о решении вернуть посла в Украину – причиной стала "военная напряженность" на украинской территории, которая беспокоит грузинскую сторону. Об этом заявил глава МИД и вице-премьер Грузии Давид Залкалиани в комментарии местному каналу Рустави 2.

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Изначально Грузия отозвала своего посла в мае 2020 года – это было спровоцировано назначением грузинского экс-президента Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Украине. Тогда в Грузии заявили, что у них есть вопросы, почему "осужденный и разыскиваемый человек был назначен стратегическим партнером".

Теперь грузинская сторона решила вернуть посла, заявив, что у них с Украиной "есть много общих вызовов, затронуты двусторонние отношения".

Залкалиани отметил, что пора внимательнее взглянуть на отношения с Украиной и что "оккупация Украины напрямую связана с продолжающейся оккупацией Грузии".

  • 8 мая 2020 года Грузия отозвала своего посла из Украины из-за назначения Саакашвили главой исполнительного комитета реформ.
  • В ответ на это Зеленский заявил, что решение Грузии – ошибка, и Украина своего посла отзывать не будет.

Читайте также: "Недружественный шаг Киева". Посол Грузии о возможном назначении Саакашвили

Дарья Мостовая
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Грузия дипломат михаил саакашвили Давид Залкалиани посол грузии
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