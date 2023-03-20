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Посол Польши заявил, что его страна может "втянуться" в войну. Дипломаты дали разъяснение

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 10:26
Посол Польши заявил, что его страна может
Ян Эмерик Росцишевский (Фото: wikipedia.org)

Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Польша будет вынуждена вступить в войну, если Украина проиграет, посольство дало разъяснение. Об этом сообщили на странице дипломатического ведомства в Twitter.

Ранее в интервью французскому каналу Росцишевский заявил, что если Украина потерпит поражение, то Польша "будет вынуждена втянуться в этот конфликт". 

"Наши высшие ценности, которые являются основой нашей цивилизации, находятся под угрозой, поэтому у нас не будет выбора", — сказал дипломат.

В польском посольстве написали, что Росцишевский имел в виду возможную военную агрессию РФ против стран Восточной Европы в случае поражения Украины. 

Там отметили, что он не говорит о прямом участии Польши в войне, а предупредил о последствиях поражения Украины — поляки считают, что в такое случае  война будет угрожать Польше и странам Балтии. 

Он также подчеркнул, что именно поэтому следует продолжать поддерживать Украину.

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Дмитро Гриниченко
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Россия война польша балтия военная помощь
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