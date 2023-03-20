Посол Польши заявил, что его страна может "втянуться" в войну. Дипломаты дали разъяснение
Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Польша будет вынуждена вступить в войну, если Украина проиграет, посольство дало разъяснение. Об этом сообщили на странице дипломатического ведомства в Twitter.
Ранее в интервью французскому каналу Росцишевский заявил, что если Украина потерпит поражение, то Польша "будет вынуждена втянуться в этот конфликт".
"Наши высшие ценности, которые являются основой нашей цивилизации, находятся под угрозой, поэтому у нас не будет выбора", — сказал дипломат.
В польском посольстве написали, что Росцишевский имел в виду возможную военную агрессию РФ против стран Восточной Европы в случае поражения Украины.
Там отметили, что он не говорит о прямом участии Польши в войне, а предупредил о последствиях поражения Украины — поляки считают, что в такое случае война будет угрожать Польше и странам Балтии.
Он также подчеркнул, что именно поэтому следует продолжать поддерживать Украину.
- На конец января 2023 года Польша готова была передать Украине истребители F-16 в координации с союзниками по НАТО.
- Кроме того, Польша постарается сократить обучение украинских военных на Leopard с десяти до пяти недель.
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