Посол посоветовал СМИ ФРГ не искажать его слова и не выставлять Киев в плохом свете – фото

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев в Twitter возмутился тем, что немецкие СМИ порой некорректно подают его слова, тем самым выставляя Украину в плохом свете.

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Посол привел в качестве примера два скриншота.

На одном – статья издания Funke Berlin, в которой говорится, что "Украина ожидает от саммита НАТО четких сигналов относительно евроатлантической интеграции и будущего членства в НАТО", на втором – перечень заголовков статей других изданий, которые видоизменили цитату первоисточника.

"Уважаемые коллеги-журналисты, объясните мне, пожалуйста, как "ожидать" превратилось в "требовать", как "четкие сигналы" стали "четкими требованиями"? А потом "Макеев давит на федеральную власть", – пишет посол.

На скринах с заголовками действительно некорректно подано заявление. Вместо того, о чем написали журналисты Funke Berlin, их коллеги делают заголовки по типу "Украина в НАТО. Дипломат с четкими требованиями к Германии".

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