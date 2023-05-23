Посол порадив німецьким ЗМІ не перекручувати його слова, виставляючи Україну в поганому світлі

Посол України у Берліні Олексій Макеєв у Twitter обурився тим, що певні німецькі ЗМІ іноді некоректно подають його слова, виставляючи таким чином Україну у поганому світлі.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Посол навів для прикладу два скриншоти.

На одному – стаття видання Funke Berlin, у якій ідеться про те, що "Україна очікує від саміту НАТО чітких сигналів щодо євроатлантичної інтеграції та майбутнього членства в НАТО", на другому – перелік заголовків статей інших видань, які перекрутили цитату першоджерела.

"Шановні колеги-журналісти, поясніть мені, будь ласка, як "очікувати" перетворилося на "вимагати", як "чіткі сигнали" стали "чіткими вимогами"? А потім "Макеєв тисне на федеральну владу", – пише посол.

На скринах з заголовками дійсно некоректно подано заяву. Замість того, про що написали журналісти Funke Berlin, їхні колеги роблять заголовки на кшталт "Україна в НАТО. Дипломат із чіткими вимогами до Німеччини".

Читайте також: "Ми живемо в ескалації". Український посол про те, як переконує німців надавати зброю

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.