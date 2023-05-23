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Посол порадив німецьким ЗМІ не перекручувати його слова, виставляючи Україну в поганому світлі

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23.05.2023, 11:59
Посол порадив німецьким ЗМІ не перекручувати його слова, виставляючи Україну в поганому світлі - Фото
Олексій Макеєв (Скриншот)

Посол України у Берліні Олексій Макеєв у Twitter обурився тим, що певні німецькі ЗМІ іноді некоректно подають його слова, виставляючи таким чином Україну у поганому світлі. 

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Посол навів для прикладу два скриншоти.

На одному – стаття видання Funke Berlin, у якій ідеться про те, що "Україна очікує від саміту НАТО чітких сигналів щодо євроатлантичної інтеграції та майбутнього членства в НАТО", на другому – перелік заголовків статей інших видань, які перекрутили цитату першоджерела.

"Шановні колеги-журналісти, поясніть мені, будь ласка, як "очікувати" перетворилося на "вимагати", як "чіткі сигнали" стали "чіткими вимогами"? А потім "Макеєв тисне на федеральну владу", – пише посол.

На скринах з заголовками дійсно некоректно подано заяву. Замість того, про що написали журналісти Funke Berlin, їхні колеги роблять заголовки на кшталт "Україна в НАТО. Дипломат із чіткими вимогами до Німеччини".

Стаття Funke Berlin

Заголовки інших німецьких ЗМІ

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Мілана Головань
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